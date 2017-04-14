В тот же день главе государства вручила свои верительные грамоты новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Армении Банзрагч Дэлгэрмаа (резиденция в Москве).

Президент Республики поздравил посла со вступлением в должность и пожелал успехов. Серж Саргсян отметил, что Армения придаёт большое значение развитию отношений со странами азиатского региона и выразил надежду, что с назначением посла Монголии армяно-монгольские межгосударственные отношения будут развиваться и укрепляться. Президент Республики в этом контексте подчеркнул важность формирования необходимого договорно-правового поля.

Посол Дэлгэрмаа выразила благодарность Президенту и заверила, что в ходе своей деятельности не пожалеет усилий, чтобы восстановить традиционно существовавшие между Арменией и Монголией хорошие отношения и найти новые направления в ряде взаимовыгодных отраслей: торгово-экономической, гуманитарной и др., чтобы развивать взаимодействие. Госпожа Дэлгэрмаа подчеркнула, что чрезвычайно горда стать первым послом своей страны в такой чудесной стране, какой является Армения, с которой Монголия установила дипломатические отношения 25 лет назад. Она выразила уверенность, что этот юбилей является хорошим поводом, чтобы переоценить пройденный путь и углубить отношения. Посол Монголии отметила, что её страну интересует также рынок Евразийского экономического союза, и выразила надежду, что член этого союза — Армения будет содействовать стремлению Монголии наладить сотрудничество.