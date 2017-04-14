Президент Серж Саргсян 11 апреля принял министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.

Приветствуя гостя, Президент Республики выразил надежду, что официальный визит министра Джанелидзе в Армению будет результативным и придаст новый стимул укреплению межгосударственных связей. Президент РА и министр иностранных дел Грузии с обоюдным удовлетворением констатировали, что армяно-грузинские отношения динамично развиваются: существует активный политический диалог, углубляются экономические отношения и сотрудничество в гуманитарной сфере. Серж Саргсян подчеркнул, что для Армении отношения с дружественной Грузией дороги, и наша страна заинтересована в том, чтобы год от года развивать и ещё более укреплять эти добрососедские отношения.

Собеседники с теплотой вспомнили свою прошлогоднюю встречу в Ереване и плодотворные обсуждения. Министр Михеил Джанелидзе высоко оценил значительную работу, выполненную в направлении укрепления двусторонних межгосударственных отношений за 25 лет, прошедших со времени установления дипломатических отношений. Он отметил, что особенно в последние годы эти отношения на всех уровнях и в межотраслевых контактах активизировались. Он особо отметил взаимодействие в энергетической сфере, подчеркнув, что необходимо сделать всё возможное, чтобы полноценно использовать существующий в этой сфере большой потенциал.

На встрече речь шла также о возможностях развития взаимодействия в многостороннем формате, о программах диалога и сотрудничества с ЕС, региональных проблемах и вызовах, процессе урегулирования проблемы НК. Президент Республики и министр иностранных дел Грузии, с точки зрения развития региона, обоюдно подчеркнули важность стабильности и мира. Министр Джанелидзе поздравил Президента Сержа Саргсяна с проведением в Армении парламентских выборов в соответствии с международными критериями и с победой Республиканской партии Армении.