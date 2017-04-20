Государство Апрель 20, 2017 | Автор : admin

Привлекательность, конкурентный спрос и условия учёбы — по этим трем критериям, определяющим образовательные предпочтения сфера военного образования в Армении занимает лидирующие позиции. На это указал министр обороны Виген Саргсян, выступая на конференции “Нация-Армия-2017”.

Выпускники военных учебных заведений, могут рассчитывать на получение гарантированного рабочего места в оборонной сфере с размером зарплаты выше среднего по стране, а также на решение вопросов социального обеспечения, в том числе, жилищные проблемы, — подчеркнул министр.

Виген Саргсян выступил с двумя конкретными инициативами, которые предполагают изменение формата срочной службы в Вооружённых силах Армении.

Проект “Честь имею” предусматривает отсрочку службы в армии для студентов бакалавриата на время продолжения учёбы. По завершении вуза, воспользовавшиеся отсрочкой студенты будут призваны на военную службу в звании лейтенанта сроком на три года, при этом в период прохождения службы им будет выплачиваться зарплата. Виген Саргсян пояснил: “Служба будет организована с учетом гражданской профессии военнослужащего во всех случаях на передовой. После завершения службы гражданин также будет получать бонус в размере суммы выплаченной за весь период обучения”. В том случае, если участник программы “Честь имею” после прохождения срочной военной службы продолжит учёбу в магистратуре, плату за его обучение возьмёт на себя государство.

Представляя проект “Это я”, глава оборонного ведомства отметил, что он разработан специально для тех призывников, кто добровольно изъявляет желание служить на границах. Проектом предусматривается особый формат несения службы, который совмещает условия срочной и контрактной службы. Те призывники, которые решат проходить службу в рамках этого проекта, будут направляться на службу в воинские части, находящиеся на боевом дежурстве на трехлетний срок службы. Однако, фактически, 7 месяцев из данного срока военнослужащий будет находиться в увольнении, начиная с 6-ого месяца службы, когда он перейдет на боевую службу в воинской части. Служба будет проходить по графику 1+1+2, то есть по одной неделе — в отпуске и в части и две недели — на передовой. “Так, после призыва, пройдя пятимесячный курс обучения, призывник перейдет на службу, в ходе которой семь дней из 31 в месяце он проведет дома, а 24 — в воинской части и на боевых позициях. Ему также будут выплачены отпускные. После завершения службы на его личный счет будет перечислено 5 млн. драмов, которые он сможет потратить в трёх проектах, в частности: доступное жилье (субсидированная ипотечная программа); мини-ферма (программа по основанию небольшой фермы или тепличного хозяйства для военнослужащих из сельских общин) и перечисление оплаты за образование. Все три целевые программы направлены на предоставление возможности отслужившим военнослужащим построить свое будущее в Армении”, — отметил министр. При этом он подчеркнул, что программа является альтернативной, и добровольной.