Государство Апрель 20, 2017 | Автор : admin

Как известно, принявший участие в парламентских выборах 2 апреля, но потерпевший поражение блок “Конгресс-НПА” (за него проголосовал 1,65% электората), возглавляемый первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном, обратился с иском в Конституционный суд с требованием признать недействительными результаты выборов.

Заявление в КС подал адвокат блока Тигран Егорян. После представления документов он отметил, что представлено два заявления — одно от имени блока, а второе от гражданской инициативы — группы граждан и наблюдателей.

“В числе причин обжалования результатов парламентских выборов в заявлении представлено несколько видов нарушений, которые были зарегистрированы в ходе избирательных процессов“, — заявил Егорян, добавив, что блок постарался представить в КС все нарушения, по которым смог собрать достаточно данных и фактов, подчеркнув, что на самом деле их было значительно больше. “Мы надеемся, что будет проведено продуктивное расследование и Конституционный суд постарается сделать максимально возможное для рассмотрения и обсуждения заявления. Мы оптимистичны в этом вопросе”, — сказал Егорян.

Напомним, что блок “Конгресс-НПА” ранее уже представлял в ЦИК обращение о признании недействительными результатов выборов из-за допущенных нарушений. Однако ЦИК отклонил требование блока. Глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что нарушений, повлиявших на результаты выборов, просто не было.

На днях стало известно, что КС рассмотрит это дело в устном порядке 25 апреля.

Напомним также, что первое заседание новоизбранного парламента, согласно регламенту НС, назначено на 27 апреля. И если КС за день-два рассмотрит иск блока и вынесет решение, то первое заседание законодательного органа нового созыва состоится в установленные законом сроки.