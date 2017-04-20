Президент Серж Саргсян 19 апреля принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в Республике Армения Душана Спасоевича (резиденция в Афинах).

Президент Республики поздравил дипломата с вступлением в должность, пожелал успехов и выразил надежду, что своей деятельностью посол Спасоевич ещё более укрепит дружбу армянского и сербского народов, будет способствовать упрочению межгосударственных связей. Собеседники выразили общее мнение, что армяно-сербские отношения имеют многовековую историю и в течение лет превратились в дружбу, в основе которой культурно-исторические контакты двух народов, почти одинаковые духовные ценности и взаимное уважение и симпатия.

Президент Республики с удовлетворением отметил, что в последнее время довольно активизировался политический диалог между Арменией и Сербией, который необходимо непрерывно развивать. Высокий уровень межгосударственных отношений, по мнению Президента Саргсяна, является лучшим импульсом активизации сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Посол Душан Спасоевич выразил благодарность Президенту за поздравления и добрые пожелания, заверив, что Сербия очень заинтересована в углублении отношений с дружественной Арменией, и, как посол, он сделает всё возможное, чтобы превратить это в реальность.

На встрече речь шла также об армяно-сербском сотрудничестве в международных структурах, потенциале и перспективах развития двусторонних экономических отношений.