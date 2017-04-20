Общество Апрель 20, 2017 | Автор : admin

Президент Серж Саргсян 19 апреля обратился к общине езидов Армении с поздравительным посланием по случаю Нового года — Малаке Таус. В послании говорится:

“Дорогие представители общины езидов Армении!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом — Малаке Таус!

Дружба армянского и езидского народов имеет многовековую историю. Живя бок о бок, мы накопили богатый опыт сотрудничества, братства и совместной борьбы. Обязанность нынешнего поколения — бережно передать это богатство следующим поколениям.

У нас общие боль и радость. И сегодня с большим воодушевлением мы присоединяемся к вашей радости. Пусть этот Новый год будет для езидов Армении годом мира, счастья и благополучия.

Желаю вам новых достижений и всяческих благ!

Поздравляю с Малаке Таус!”