Президент Серж Саргсян 19 апреля с рабочим визитом отправился в Араратскую область.

Президент Республики в сопровождении министров сельского хозяйства, экономического развития и инвестиций, главы администрации Араратской области посетил компанию “Гринхауз”, ознакомился с достигнутыми благодаря инвестициям и программам развития успехами: реализованными инвестициями в интенсивное расширение садов и в сферу тепличного строительства, созданными с целью повышения эффективности деятельности компании инфраструктурами, созданными в результате инвестиций рабочими местами и направлениями деятельности на 2017 год. После экскурсии по тепличному хозяйству Президент в административном корпусе “Гринхауз” ознакомился с представленным руководством компании годовым отчётом и планами на будущее.

Президент посетил также находящийся в Ереване центральный офис ведущего регионального агрохолдинга — компании “Спайка”. Серж Саргсян побывал в оснащённом новейшим оборудованием центре технического обслуживания грузовиков компании “Вольво” и на фабрике компании “Спайка” по производству соков и консервов, ознакомился с достижениями компании, в том числе — с объёмами экспорта и планами развития.

Руководители компании представили, что, по состоянию на 2016г., прямые инвестиции “Спайки” составили 86 млн долларов США, в компании имелось 926 постоянных рабочих мест, а в конце 2017г. общий объём инвестиций составит 154 млн долларов США, число постоянных рабочих мест достигнет 1316.

По словам должностных лиц компании “Спайка”, в 2017 году компания развивает направление производства и переработки молока, продолжая инвестировать в сфере интенсивного садоводства и тепличного строительства. В числе программ компании “Спайка” также реализация программы онлайн-магазина армянских товаров “Армзон” и организация такой платформы, которая даст возможность всем производителям Армении без посредников и супермаркетов непосредственно входить в основные города РФ, доставляя российским потребителям в короткие сроки и по доступным ценам армянские товары, выбранные ими на вышеотмеченной онлайн-платформе.