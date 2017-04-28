Количество туристических посещений в Армению в первом квартале 2017 года достигло почти 600 тыс. человек, что на 18,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Подобный рост, по оценкам главы Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Зармине Зейтунцян, является довольно значительным. А увеличение турпотока в нашу страну было обеспечено в основном за счет туристов из Ирана, число которых за первые месяцы этого года выросло на 17,7%.

Темп задали также российские туристы с ростом показателя в 7,5%, благодаря чему число посещений из России увеличилось с 76 тыс. человек в первом квартале 2016 года до 82 тыс. человек за тот же период нынешнего года. В пятерку лидеров по количеству турпосещений в Армению входят, по словам г-жи Зейтунцян, также Китай, Франция и Германия.

“Мы начали активно стимулировать процесс притока туристов в Армению, делая основной акцент на российский рынок. В последних числах марта и начале апреля этого года на выставочной площадке ВДНХ в Москве было организовано мероприятие под названием “Армения — мое седьмое чувство”, на котором страна была представлена не только с точки зрения ее историко-культурных ценностей, но и позиционирована в качестве современного государства, привлекательного в том числе и для любителей приключенческого туризма, — пояснила глав Госкомитета по туризму. — В этом плане особый интерес у российских туристов может вызвать и наш новый продукт — “В Армению на выходные по внутренним паспортам”, который был презентован в рамках мероприятия в Москве. Причем количество посетителей нашего павильона в ВДНХ достигло свыше 3 тыс. человек, многие из которых участвовали в организованном нами конкурсе. Суть его сводилась к тому, чтобы сфотографироваться у большого баннера, далее разместить фотографию на своей страничке в соцсетях и собрать больше всех просмотров. В качестве приза — поездка в Армению и, кстати, победитель уже есть, скоро он приедет в нашу страну”.

Аналогичные маркетинговые шаги планируется осуществить также и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах России, откуда есть прямые авиарейсы в Армению. Помимо России, целевыми рынками для Армении могут стать Иран и страны Западной Европы. Однако, уточнила руководитель Госкомитета по туризму, прежде нужно провести соответствующие исследования, чтобы не осуществлять “хаотичные маркетинговые шаги”.

“Для достижения максимальной эффективности лучше направить усилия на один рынок, привлечь оттуда туристов, а потом только переходить на другие рынки. Ведь когда у тебя ограниченные ресурсы (как человеческие, так и финансовые), то, охватывая сразу несколько рынков в плане маркетинговых мероприятий, есть риск остаться незамеченным. Но если ты весь свой ресурс сосредоточишь на одном рынке, то, скорее всего, достигнешь заметного успеха”, — изложила свою точку зрения г-жа Зейтунцян.

На вопрос, насколько целесообразно направлять весь ресурс именно на российский рынок, учитывая то, что россияне, в принципе, хорошо знают Армению, будучи в свое время гражданами одной большой страны, руководитель Госкомитета по туризму в ответ парировала: “А почему компания “Кока-Кола” тратит ежегодно из своего бюджета колоссальные деньги на рекламу, если все равно ее продукт есть во всех магазинах, и этот бренд знаком буквально всем? На самом деле, это очень простой и общеизвестный маркетинговый ход, благодаря чему постоянно обеспечивается присутствие на рынке. В России же сегодня формируется новое поколение, и если сейчас не проводить мероприятия по повышению узнаваемости Армении на этом рынке, то очень скоро страну попросту забудут”, — пояснила эксперт.