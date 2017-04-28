Экономика Апрель 28, 2017 | Автор : admin

Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна в правительстве состоялось очередное заседание Совета попечителей Фонда восстановления и развития лесов РА.

В соответствии с утвержденной повесткой дня были обсуждены отчет о деятельности и финансовый отчет Фонда восстановления и развития лесов РА за 2016 год. Исполнительный директор фонда Юрий Джавадян представил выполненные в отчетном году работы в направлении разработки и реализации программ восстановления и развития лесов, а также получения финансовых средств, распоряжения ими и их целевого использования. Совет попечителей одобрил представленные отчеты. В рамках другого вопроса были также утверждены штатное расписание фонда и смета расходов административно-управленческого аппарата его исполнительного органа на 2017 год.

Затем Юрий Джавадян представил членам Совета попечителей фонда программы, намеченные к осуществлению Фондом восстановления и развития лесов РА в 2017 году. Исполнительный директор фонда отметил, что в текущем году планируется довести до завершения лесопосадочные работы на прилегающих к озеру Севан 20 гектарах, а также к ереванскому административному району Нубарашен — 35 гектарах. Кроме этого, работы по лесопосадке и ограждению территории будут осуществлены также на 100 гектарах Разданского лесничества.

На заседании были также обсуждены другие вопросы, касающиеся защиты, восстановления лесов и создания новых лесов. Премьер-министр указал на важность последовательного продолжения осуществления работ в направлении восстановления лесов в республике.