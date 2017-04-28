Государство Апрель 28, 2017 | Автор : admin

Конституционный суд Армении 25 апреля приступил к рассмотрению иска блока Конгресс-Народная партия Армении с требованием признать результаты парламентских выборов 2 апреля недействительными. Член Конституционного суда Аревик Петросян сообщила, что 14 апреля 2017 года в КС Армении поступило заявление от блока “Конгресс -НПА” касательно парламентских выборов 2 апреля.

“В данном заявлении упоминается также о назначении дня выборов в Национальное Собрание и касающихся этого вопросах конституционности правовых актов. Таким образом, в соответствии с процессуальным решением Конституционного суда, заявление блока партий Конгрес-НПА принято на рассмотрение по той части, по которой соответствует действующим требованиям измененной в 2005 году Конституции, согласно которым, в КС предметом спора могут стать не итоги выборов вообще, а вопросы, касающиеся решения, принятого по итогам выборов и истца, как правового субъекта, принявшего участие в выборах в рамках этого решения”, — по сообщению Арменпресс, отметила госпожа Петросян.

Она пояснила, что, исходя из этого, Конституционный суд РА считает предметом спора решение ЦИК об избрании НС и распределении мандатов.

Председатель КС Гагик Арутюнян предложил прежде всего выслушать доводы стороны истца, а уж затем перейти к рассмотрению представленных материалов.

Заместитель председателя АНК Левон Зурабян отметил, что имели место массовые организованные фальсификации, попрание свободной воли, нарушение конфиденциальности голосования. Он напомнил, что в некоторых избирательных участках видеокамеры — основные гаранты прозрачности голосования, по нескольку часов были отключены. Зурабян также коснулся записей директоров школ и детских садов, а также известной записи собрания компании “САС Групп”. Сопоставив все это, Зурабян констатировал, что проведенные в Армении выборы не были демократическими.

Дебаты продолжаются. Левон Зурабян обещает представить новые доказательства спорности итогов выборов.

Напомним, что блок Конгресс-НПА на парламентских выборах 2 апреля получил 25.975 голосов, что составляет 1,65% электората. Напомним также, что для получения парламентского представительства этой силе, будучи блоком, необходимо было набрать не менее 7% голосов избирателей.