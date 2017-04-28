Экономика Апрель 28, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян 25 апреля принял представителей фонда “Инициативы развития Армении” (IdeA) во главе с учредителем IdeA Рубеном Варданяном.

На встрече были представлены осуществляемые фондом в Армении программы развития и новые инициативы в различных сферах.

Рубен Варданян отметил важность разработки государством видения развития страны, а также сотрудничества государства и частного сектора в деле реализации направленных на развитие программ. По словам Р.Варданяна, с 2007 года по сей день фонд IdeA вместе с партнерами, донорами инвестировал в Армении более 550 млн долларов США для реализации разнообразных программ и планирует привлечь около 1,3 млрд долларов США инвестиций в ближайшие 15 лет, которые окажут серьезное позитивное воздействие на социально-экономическое развитие Армении.

Учредитель фонда IdeA представил пакет предложений новых проектов развития Армении, который включает как продолжение уже действующих программ, так и новые направления. Отметив, что для прогресса Армении фонд IdeA определил в качестве платформы для своих программ 10 направлений развития, Рубен Варданян представил детали инвестиционных программ, направленных на развитие информационных технологий, образования, туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, телекоммуникаций, инфраструктур, сохранение культурного наследия и укрепление финансово-банковской системы, а также развитие Арцаха. По его словам, эти программы в долгосрочном разрезе будут иметь социально-экономическое воздействие и повысят узнаваемость Армении в мире. Рубен Варданян также говорил о связанных с реализацией программ проблемах и предложил рассмотреть шаги, направленные на повышение эффективности механизмов, конкретизацию критериев и подходов сотрудничества государства и частного сектора.

Карен Карапетян приветствовал деятельность фонда “Инициативы развития Армении”, оценив ее как результативную и важную для прогресса и будущего страны. “Я хочу поблагодарить Рубена Варданяна и его партнеров за то, что они думают об Армении, осуществляют регулярные работы в нашей стране, и мы нашим отношением, соответствующим реагированием должны воодушевлять их. Правительство заинтересовано в том, чтобы каждый инвестор чувствовал себя в Армении защищенно и комфортно. Именно по этой причине сотрудничество государства и частного сектора должно быть понятным и выгодным для контрагента. Мы готовы к обсуждению всех предложений”, — подчеркнул премьер-министр.

Коснувшись представленных инициатив, глава правительства поручил руководителям ответственных ведомств активно работать с фондом IdeA конкретными программами, разработанными по сферам. “На все представленные программы нужно отреагировать: какая из них предметная, чтобы инициативная группа получила от нас четкую информацию о дальнейших шагах. Мы используем эту площадку для совместного обсуждения программ и движения вперед с общими подходами”, — сказал премьер-министр Карапетян.