Регион Апрель 28, 2017 | Автор : admin

Армения приветствует принятие Палатой депутатов парламента Чехии резолюции о признании и осуждении Геноцида армян и других преступлений против человечества. Об этом говорится в заявлении, распространенном главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

“Резолюция Палаты депутатов парламента Чехии вместе с осуждающими Геноцид армян заявлениями президента этой страны Милоша Земана — ценный вклад Чешской Республики в дело предотвращения геноцидов и преступлений против человечества”, — отмечается в заявлении.

Резолюция об осуждении Геноцида армян была принята Палатой депутатов парламента Чехии 25 апреля. “За” проголосовали 104 депутата.

Проект резолюции представил на обсуждение депутат от Социал-демократической партии Чехии Робин Бениш. “Я думаю, что официальное признание Геноцида армян было долгом Чехии. Вчера отмечалась 102-я годовщина Геноцида, и принятие резолюции сегодня символично”, — отметил он.

Пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек процитировал журналистам текст письма президента Чехии Милоша Земана, направленного духовному лидеру армянской общины в республике, в котором отмечается, что “Геноцид армянского народа в Османской империи стал одним из худших зверств в новейшей истории”, передает ТАСС.

“Мы вспоминаем 102-ю годовщину с того времени, когда на территории Армении (Западной Армении — Г.М.) прошли массовые убийства армянского населения, — отмечается в документе. — Я несколько раз лично, в последнем случае во время государственного визита в Армению и на переговорах с президентом Сержем Саргсяном в июне прошлого года, назвал эти зверства геноцидом”.

Милош Земан подчеркнул, что “невозможно не вспоминать о событиях, в результате которых лишились жизни 1,5 миллиона невинных людей”. “Это одно из наихудших зверств, свидетелем которого было человечество”, — отметил глава Чехии.