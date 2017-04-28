Одна из престижнейших выставок современного искусства — Венецианская 57-я Международная биеннале искусства Viva Arte Viva, в этом году пройдет с 13 мая по 26 ноября. Как сообщили “РА” из Отдела по связям с общественностью аппарата Министерства культуры Армении, нашу страну на ней представят известные художники Рафаэль Мегал, Жан Погосян и Миро Персолья. Армянские павильоны будут размещены в гимназии “Мурад Рафаелян” Венеции и церкви Сурб Хач. В Венеции закрытые просмотры выставки для представителей прессы пройдут с 10 по 12 мая, а официальное открытие состоится 11 мая.

Каждый из художников, представляющих Армению, выступит перед посетителями Биеннале с отдельной экспозицией. Так, молодой и талантливый живописец Рафаэль Мегал (куратор — Деметрио Папарони) представит экспозицию “Пантеры в моем цветущем саду”.

Выбор молодого живописца был обусловлен, в первую очередь, тем, что он посредством новых подходов к национальным орнаментам и элементам, присущим армянской культуре, представляет взаимоотношения межу человеком и природой. Посредством 15 работ, составляющих единое целое, художник обращается к человечеству с призывом вернуться к своим истокам, уделяя больше внимания своим чувствам. Изобразив пантеру в цветущем саду, Мегал превращает это страшное животное в хранителя этого красивого сада. Через контраст композиционного ряда, растительных орнаментов и красок, художник пытается восстановить утерянную гармонию и создать такое место, где мы не только сможем чувствовать себя защищенными, но и окруженными красотой. И, хотя на полотнах нет присутствия человека, мы его ощущаем повсеместно. 34-летний художник имел множество персональных выставок в лучших зарубежных галереях (Флоренция, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Торонто), принимал участие в различных международных биеннале, где удостаивался престижных премий и почетных званий, а в 2013 году, за масштабное произведение “Гора Марута”, изображающее борьбу добра и зла, на биеннале во Флоренции, был удостоен серебряной медали “Лоренцо Медичи” и звания Заслуженного художника РА.

Ливанский армянин, ныне проживающий в Брюсселе, скульптор и художник Жан Погосян (куратор — Бруно Кора), на 57-й Венецианской международной выставке искусства представит экспозицию “Вечный огонь”. Идея названия экспозиции была навеяна огнем паяльной лампы, которую Жан Погосян использует в качестве “огненной кисти” при создании своих немеркнущих произведений. Погосян один из немногих художников в мире, кто при создании различных произведений применяет огонь и опалины. Огонь им выбран в качестве художественного языка, для выражения которого он использует самые разные паяльные лампы. Картины Жана Погосяна вдохновлены творчеством Джексона Полака, Симона Антая, Джоан Митчелл и Ива Кляйна. Художник представит свои художественные работы последнего периода, созданные с использованием различных техник и материалов: огня, пламени, опалин, пигментов и воды. Обгоревшие предметы зачастую включают в себя холст, бумагу, книги, стулья и картины, иногда выглядящие в виде рваных контуров, созданных с использованием различных техник. Заслуженный художник имел множество персональных выставок в лучших зарубежных галереях (Брюссель, Абу-Даби, Бейрут).

Третий участник армянского павильона — словенец по национальности, ныне живущий и работающий в Италии — Миро Персолья. Его экспозиция называется “Без границ” (куратор — Джорджио Грассо). Посредством гармоничного сочетания красного и синего цветов художник пытается подчеркнуть, что искусство не имеет границ.

И хотя все три художника очень разные и выступают с отдельными экспозициями, всех их объединяет стремление представить посредством искусства взаимоотношения человека и природы, подтверждающее истину о безграничности искусства. На 57-й Венецианской международной выставке искусства ответственным за национальный павильон Армении является Министерство культуры Республики Армения, в лице Светланы Саакян.

Участие в этой авторитетной Биеннале — еще одна возможность популяризации современного армянского искусства за рубежом.