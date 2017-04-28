Экономика Апрель 28, 2017 | Автор : admin

В Арцахе строится 10 новых мини-ГЭС. Об этом Арменпресс сообщила начальник управления экономического развития Министерства экономики Арцаха Белла Петросян. По ее словам, эта работа сейчас в прогрессе. Строятся мини-ГЭС в различных районах.

“Общий объем электроэнергии, продуцируемой этими ГЭС, составит около 270 млн киловатт. Программа строительства мини-ГЭС важна, в первую очередь, с позиций энергетической безопасности Арцаха. Сегодня мы можем сказать, что Арцах находится на пороге энергетической самодостаточности. Это поможет, в том числе, созданию независимой тарифной политики”, — сказала Белла Петросян. Кроме того, это создаст новые рабочие места, повысит объем налогов. Что касается проблем экологии, то, как сказала начальник управления экономического развития Министерства экономики Арцаха, каждая отдельная программа проходит все предусмотренные законом процедуры, затем — находится под неусыпным контролем.

Белла Петросян сказала о важности инвестиций по данному проекту, в частности, по 10 мини-ГЭС предусмотрены инвестиции в размере 25 млрд драмов. будет создано около 120 новых рабочих мест.