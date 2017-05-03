Государство Май 03, 2017 | Автор : admin

Заявки для аккредитации или проведения изменений (дополнений) в списках аккредитованных лиц для проведения наблюдательской миссии на предстоящих 14 мая 2017г. выборах Совета старейшин Еревана можно было подавать до 29 апреля с.г.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК РА, в установленный срок были аккредитованы 5 138 наблюдателей из 17 местных общественных организаций.

29 апреля закончился срок и для представления заявок на аккредитацию представителей СМИ. Для освещения выборов в день голосования в ЦИК зарегистрированы 436 представителей 32 местных СМИ.