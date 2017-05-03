28 апреля состоялся Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в котором приняли участие вице-премьеры правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, обсуждались вопросы таможенного регулирования, социального и пенсионного обеспечения трудящихся стран Союза, ликвидации барьеров и ограничений на союзном рынке, технического регулирования, кооперации агропромышленного комплекса при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Председатель Совета ЕЭК, Первый вице-премьер правительства Кыргызской Республики Олег Панкратов обратил внимание членов Совета на то, что среди ключевых вопросов заседания — обсуждение проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. “Принятие этого документа в 2017 году является одним из приоритетов деятельности Евразийской экономической комиссии, — отметил Олег Панкратов. — Тем самым мы формируем для всех граждан стран Союза ещё один фактор уверенности в своем будущем”. По мнению первого вице-премьера Кыргызстана, создание понятной системы начисления пенсий будет стимулировать трудоспособное население к разумной географической мобильности, а также позволит бизнес-сообществу эффективнее использовать инвестиционные ресурсы, реализовывать программы привлечения и развития персонала.

По итогам дискуссии принято решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. В частности, особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, говоря о текущей работе Комиссии по снятию препятствий и ограничений на пути развития единого рынка ЕАЭС, предложил обсудить ряд барьеров, выявленных в странах Союза.

В частности, в Республике Беларусь в дополнение к требованиям техрегламентов ЕАЭС была введена не предусмотренная Договором о Союзе процедура санитарно-гигиенической экспертизы. Её проведение обязательно для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов и т.д.

Еще один барьер действует в Казахстане: несоответствие праву ЕАЭС процедуры закупки за счет бюджетных средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При подобных закупках предоставляются преференциальные условия участия в конкурсных процедурах национальным поставщикам. Представители Казахстана взяли на себя обязательства по ликвидации этого барьера к 1 июля 2017 года.

Ограничением было признано отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Обеспечительный платеж применяется во всех странах-участницах, за исключением Армении. При этом в России для иностранных поставщиков он выше, чем для отечественных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане — только с поставщиков из стран ЕАЭС. Это создает дискриминационные условия для экспортёров.

На Совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.

Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по двадцати пяти вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами и т.д.

Министр по таможенному сотрудничеству Комиссии Мукай Кадыркулов проинформировал членов Совета ЕЭК о ходе работ по формированию механизма “единого окна” в каждой стране Союза.

Члены Совета ЕЭК одобрили план работ на 2017 год, обеспечивающий развитие проекта “единого окна” в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах. В частности, Комиссия и страны ЕАЭС должны утвердить на уровне Высшего Евразийского экономического совета эталонную модель национального механизма “единого окна”, включающую детальное описание функций и архитектуры. Также планируется разработать инструменты, стандарты и регламенты, направленные на внедрение и развитие эталонной модели.

Совет ЕЭК внес изменения в техрегламент ЕАЭС “О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”, уточнив требования к безопасности и качеству тканей, используемых для пошива детской одежды. Кроме того, разрешено использовать в подкладке детской обуви в том числе современные искусственные материалы с повышенными потребительскими свойствами.

Был одобрен проект решения Евразийского межправительственного совета о порядке взаимодействия государств ЕАЭС и Комиссии при разработке и реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК. Принятие решения главами правительств стран Союза позволит эффективнее использовать научный потенциал, содействовать внедрению инновационных разработок в агропромышленном комплексе.