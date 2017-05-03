Культура Май 03, 2017 | Автор : admin

Представляющая Армению на конкурсе “Евровидение-2017” Арцвик приняла участие в первой репетиции и очень воодушевлена. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

“Не могу найти правильных слов, чтобы передать свои чувства. Об этом я мечтала с тех пор, как заполнила свою заявку на участие в конкурсе. Все здесь впечатляет, я так окрылена тем, что представляю свою страну”, — сказала она.

Представители СМИ оценили ее выступление на репетиции как наилучшее: Арцвик получила оценку по максимуму — в 100 баллов. “Благодарю всех за голосование и поддержку. Это был крайне приятный сюрприз для меня”, — сказала она.

Следующий этап состоится 5 мая.

Сегодня Арцвик примет участие в съемках второй части представлений участников. 4 мая она встретится с представителями армянской общины в Украине.

В этом году конкурс “Евровидение-2017” пройдет 9, 11 и 13 мая в Киеве. Арцвик выступит в первом полуфинале 9 мая под номером 16.