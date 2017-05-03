троль рака (UICC) Принцессу Иордании Дину Майред, которая прибыла в Ереван по приглашению Ереванского Государственного медицинского университета для участия в Конгрессе переживших рак, организованном ЕГМИ и Армянской ассоциацией гематологии и онкологии.

Президент Республики приветствовал участие Её Королевского Высочества в этом важном и актуальном мероприятии сферы здравоохранения, организованном в Армении. По убеждению Президента, подобные мероприятия являются одним из лучших способов борьбы со стереотипами относительно рака, и большое значение имеют явственные примеры людей, переживших это тяжёлое заболевание. Серж Саргсян выразил уверенность, что Принцесса Дина Майред своим личным опытом, а также по должности, в качестве Президента Союза за международный контроль рака, будет иметь важную роль в деле налаживания и развития сотрудничества с Арменией в сфере онкологии и предотвращения рака.

На встрече Президент Саргсян с теплотой вспомнил свой официальный визит в Иорданию в 2014 году, подчеркнув, что Армения заинтересована в активизации политического диалога и укреплении двусторонних отношений с Иорданией.

Её Королевское Высочество Принцесса Иордании Дина Майред выразила благодарность Президенту за приём и отметила, что безмерно рада находиться в восхитительной Армении, о которой много наслышана в своей стране, где есть большая и пользующаяся уважением в обществе армянская община. В качестве избранного президента Союза за международный контроль рака Дина Майред представила основную цель своего визита в Армению, рассказала о деятельности и программах возглавляемой ею организации и обсудила с Президентом Республики возможности и пути достижения успеха в деле борьбы с раком.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность разработки национальной программы, в реализации которой, по заверению Принцессы Майред, Союз за международный контроль рака и другие заинтересованные организации готовы будут оказать помощь. Принцесса Иордании в ходе беседы подчеркнула также необходимость борьбы с одним из явлений, имеющих канцерогенное влияние, — курением. Она приветствовала проводящуюся в Армении в последние годы в этом направлении работу и попросила последовательно продолжать борьбу с этим чрезвычайно опасным для здоровья явлением.