30 апреля в Ереване состоялась торжественная церемония открытия бюста Национального героя Армении Татула Крпеяна. День был выбран не случайно. Именно 30 апреля 1991г. Татул Крпеян погиб в Геташене, пытаясь остановить начавшуюся в рамках печально известной операции “Кольцо” депортацию около трех с половиной тысяч армян — жителей сёл Геташен и Мартунашен. Однако размах операции был куда шире — ее целью было изгнание армянского населения не только из ряда регионов Северного Арцаха (Ханларский, Дашкесанский, Кедабекский и Шамхорский районы бывшей Азербайджанской ССР), но и из Шаумянского района и вообще из тогда еще Нагорно-Карабахской автономной области.

Операцию “Кольцо” принято именовать карательной. Однако масштаб, характер проявляемой жестокости и избирательности позволяют с полным основанием отнести ее к разряду государственного терроризма и акту геноцида в отношении армянского населения бывшей Азербайджанской ССР, причем не при молчаливом попустительстве, а при активном участии центральных властей бывшего Союза ССР. Операция осуществлялась силами отрядов и частей ОМОН и МВД Аз. ССР совместно с внутренними войсками МВД СССР и частями и подразделениями 4-й Армии (23-я дивизия, дислоцированная в г.Кировабаде). Армянские села поочередно брались в кольцо внутренними войсками МВД СССР и армейской бронетехникой, поддерживаемой артиллерией и авиацией, потом их поливали огнем со всех сторон — из пулеметов, автоматов, орудий, с воздуха, затем туда врывались азербайджанские омоновцы и жители соседних азербайджанских сел. Они убивали в постели престарелых, насиловали и убивали женщин, избивали, насиловали и убивали даже детей, грабили и уносили все, что можно было украсть.

“Напротив больницы колонну остановили и молниеносно окружили омоновцы, одетые в пятнистую форму. Я почувствовал себя пленным. Перед порогом дома валялись окровавленные трупы. У некоторых из них отрезаны уши, лица исполосованы до неузнаваемости. Почти у всех — рваная ножевая дыра в горле. Здание, изрешеченное пулями, пропахло смертью. В коридорах на полу и кроватях сидели и лежали люди, будто загипнотизированные. У одних прострелены руки, у других — ноги. У одного из мертвых снят скальп, а живые, затравленные, смотрели в пустоту. Говорила только крохотная девочка. Она сидела у изрубленного на куски женского трупа и что-то бормотала, бормотала. Увидев военных, девочка застыла в немом крике”, — написал в статье “Свидетельствую: в Геташене была бойня” корреспондент “Московских новостей” Владимир Емельяненко, прорвавшийся в Геташен в момент депортации:

Побывавшая в конце апреля 1991г. в Шаумяновске русская писательница Инесса Бурковова, одна из тех немногих правозащитников, благодаря которым правда о трагедии армянских сел Арцаха, депортированных азербайджанским ОМОНом в ходе операции “Кольцо”, прорывалась сквозь информационную блокаду и доходила до международной общественности, в интервью Karabakhrecords.info рассказала об одной из своих бесед с беженцами из Геташена:

“Мне запомнились особенно отец и сын Чилингаряны. Отец был участником Великой Отечественной войны и потерял на войне ногу. Они рассказывали, что, когда азербайджанцы их взяли в заложники и увезли, уже по пути, в автобусе начали избивать. Трудно такое представить, но старика-инвалида били его же костылем, на его глазах измывались и мучили сына — тушили сигареты об тело, бросили на пол и несколько человек одновременно прыгали на нем, били и издевались. А потом подняли за волосы и сняли с него скальп — и все это на глазах отца… Как рассказывали беженцы, жителям Геташена вначале не давали даже выйти из села — их просто уничтожали. Потом все-таки вывезли на вертолетах. На все обращения армянских руководителей из Москвы отвечали, что дескать, идет операция по ликвидации армянских боевиков. Мне довелось увидеть их: никакие это не были боевики, это были люди, защищавшие своих жен, детей и стариков, родные села — настоящие мужчины, спасавшие беззащитных мирных жителей”.

Это варварство имело место в более чем 30 армянских населенных пунктах, откуда изгонялось армянское население и которые потом были либо разрушены, либо заселены азербайджанцами. Десятки тысяч армян были депортированы, сотни погибли.

Операция “Кольцо” охватила даже приграничные районы Армении. Самый кровавый инцидент произошел в селе Воскепар, где взвод армянской милиции в 5 часов утра 6 мая 1991г. попал в засаду и был атакован двумя вертолетами Советской армии. “Одиннадцать человек были убиты, а остальные взяты в плен. Армяне уверены, что захваченные в плен были переданы ненавистному ОМОНу”, — отмечал в своем отчете профессор Гарвардского университета Ричард Уилсон, который в конце мая 1991 года побывал в приграничных селах Армении и Азербайджана в рамках правозащитной миссии Первого международного Сахаровского конгресса.

Анатолий Шабад, в те годы депутат ВС РСФСР, а затем и Госдумы РФ, в первых числах мая 1991г. вместе с официальной делегацией ВС РФ попал в Воскепар: “Ситуция там была — полный кошмар. Назревали события, подобные тем, что произошли в Мартунашене, мы уже знали о них. Начальник милиции со слезами на глазах просил нас поехать и привезти тела тех милиционеров, которые ранним утром 6 мая выехали из Ноемберяна на смену дежурившим в Воскепаре. И по дороге в горах — кстати, это была армянская территория — они напоролись на засаду. Засада была устроена по всем правилам военного искусства — в виде буквы П, в которую и въехали эти автобусы. Их расстреляли. И вот мы поехали на место события, километрах в 20 от Воскепара. Картина была ужасная: 11 убитых милиционеров, забрызганный мозгами и кровью автобус. Остальных увезли и сдали Азербайджану, хотя территория была под юрисдикцией Армении”.

Один из оставшихся в живых милиционеров, старший лейтенант Грант Арутюнян, вспоминал: “Когда я поднялся и подошел к “Ниве”, увидел, что Арташ, Степан и Рафик убиты, чуть подальше лежал труп Вардана. Из автобуса вынесли трупы Ваграма Агабабяна и Мартика Гишяна. Это было ужасно. Стали помогать раненым, но не было бинтов, лекарств. Ничего не было. Военные, 40-50 человек, окружили нас и с места не двигались. Сколько мы ни просили, бинта не дали. Были вынуждены разорвать свою одежду и перевязать раны товарищей. От бессилия и ярости не знали, что делать. Не отходили от ребят, но наши повязки не помогали. После долгих просьб один солдат бросил нам бинт. Но этого было мало. Потом некоторые из ребят попросили, чтобы их расстреляли, не хотели зря мучиться. А мы обнадеживали их. С шести часов до 09.15, приблизительно три с половиной часа, оставались в таком состоянии”. (“Республика Армения”, 14.09.1991).

Операция “Кольцо” нашла отражение в докладах правозащитных организаций, в том числе международной делегации в составе представителей России, США, Великобритании, Японии и Норвегии. В мае 1991 года были проведены слушания в Комитете по правам человека Верховного Совета РСФСР, по итогам которых был составлен доклад. Доклад по операции “Кольцо” был составлены также обществом “Мемориал”.

1 мая 1991г. Сенат США единогласно принял решение, осуждающее преступления, совершенные властями СССР и Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана, а также широкомасштабное применение военной силы, обстрелы безоружного населения на восточных и южных границах Армении, и призвал положить конец блокадам и другим формам применения силы, а также террору, направленному против Армении и Нагорного Карабаха, отозвать направленные с этой целью советские войска и начать диалог как единственно приемлемый путь разрешения конфликта.

25 мая на заседании IV съезда народных депутатов РСФСР было принято заявление, в котором, в частности, отмечалось, что “в соответствии с международно признанными нормами и соглашениями по правам человека необходимо немедленно прекратить депортацию мирного населения, освободить заложников и передать подследственных по делам, связанным с вооруженными столкновениями, в ведение Прокуратуры СССР”…

Лишь через месяц “операция “Кольцо” была прекращена. Во многом благодаря усилиям российских и международных правозащитников по обеспечению информирования мировой общественности о преступлениях ОМОН Азербайджана и поддерживавших их внутренних войск СССР.

Тем не менее, совершенные в ходе операции “Кольцо” преступления не получили должной политической и правовой оценки международного сообщества, а организаторы и исполнители остались безнаказанными. К сожалению, ни в одном из документов, предлагаемых международными посредниками для урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, не упоминается о подвергшихся депортации в ходе операции “Кольцо” жителях армянских сел НКР, многие из которых не имеют возможности вернуться в собственные дома и не получили какой-либо компенсации, как, впрочем, и о подвергшихся в 1988-1990гг. актам геноцида армянах Сумгаита, Баку, Кировабада и других населенных пунктов Аз. ССР, о более чем полумиллионе армянских беженцев из Азербайджана. Операция “Кольцо”, осуществленная уже после проведения на всей территории Аз. ССР широкомасштабных этнических чисток и актов геноцида в отношении армянского населения, стала прелюдией к последующей полномасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха и Армении. Увы, факты и азербайджанской агрессии, и совершаемых по сей день Азербайджаном военных преступлений также не нашли соответствующего отражения в международных документах, не говоря уже об осуждении и наказании, что само по себе является попустительством, если не сказать подстрекательством Баку к новым военно-террористическим авантюрам.