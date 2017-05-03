Общество Май 03, 2017 | Автор : admin

29 апреля 2017 года на площади Свободы Еревана стартовала акция “Я помню! Я горжусь!” Акция прошла в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и продлится до 9 мая.

Организатором акции является общественная организация “Российско-Армянское молодежное единство”. Также в мероприятии приняли участие представители молодежных и ветеранских организаций, Молодежное правительство РА.

C каждым годом к акции присоединяются все больше участников и это очень похвально. “Молодежь нашей страны, будучи наследниками Победы, должна в первую очередь работать над тем, чтобы о роли армянского народа в Великой Отечественной войне и о нашем вкладе в Победу узнал весь МИР. Сейчас как никогда подобного рода акция поднимет патриотический дух молодого поколения”, — сказала председатель ОО “Российско-Армянское молодежное единство” Г.Гумашян.

В рамках акции активисты осуществили распространение Георгиевских ленточек прохожим и владельцам автомобильного транспорта, также расклеили наклейки “Я помню! Я горжусь!”, “Спасибо деду за Победу!” на стекла автомобилей участников дорожного движения центральных улиц столицы. Акция прошла под лозунгами: “Победа деда — моя Победа”, “Повяжи. Если помнишь!”, “Я помню! Я горжусь!”, “Мы — наследники Великой Победы!”, “Спасибо деду за победу!”

Георгиевская ленточка по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка медали “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Именно поэтому георгиевская ленточка в начале XXI века стала символом победы над нацизмом.