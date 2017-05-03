Экономика Май 03, 2017 | Автор : admin

В Трудовом кодексе ожидаются изменения, в результате которых малый бизнес будет избавлен от некоторых функций, заявил на встрече с журналистами в пресс-клубе АРМЕНПРЕСС главный советник министра труда и соцвопросов РА по вопросам занятости Тадевос Аветисян, отметив, что малый бизнес наконец “вздохнет свободно”.

“Было множество заявлений о том, что трудно выполнять полностью требования ТК. В некоторых случаях они даже бесполезны и излишни. Например, предприятие с 2-3 сотрудниками обязано иметь внутренние правила дисциплины, внутренние правовые акты. И чтобы обеспечить такое администрирование, малое предприятие вынуждено нанимать бухгалтеров, юристов — то есть нести дополнительные траты при и без того скудных средствах”, — сказал Аветисян.

Другой вопрос — надбавки за работу в ночное время, в праздники и т.д. “По закону за внеурочную работу полагается 50 процентов надбавки, в праздники — двойная оплата. Для сверхмалых предприятий это серьезное препятствие в конкурентоспособности. Такие предприятия закрываются в 5-6 раз быстрее. Они пытаются “найти свое место под солнцем”, но такие жесткие требования ТК создают для них серьезные трудности”, — сказал он.

Не содержит ли это дополнительные риски? Возможно ли, чтобы работодатель вообще не платил? В ответ на эти вопросы Тадевос Аветисян сказал, что в мировой практике наниматель договаривается с работником, какую работу и за какую оплату надо сделать.

И еще одно изменение: предполагается установить типовой трудовой договор, в котором будут представлены минимальные требования. Это очень удобно для работодателя: не нужно нанимать дополнительных специалистов для составления договоров — нужно только заполнить готовую форму соглашения.