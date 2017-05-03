Государство Май 03, 2017 | Автор : admin

По случаю праздника 1 Мая Президент Серж Саргсян обратился с посланием к гражданам Армении.

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем труда!

1 мая труженики всего мира традиционно отмечают свой праздник и прославляют честный труд. Это, поистине, праздник человеческого достоинства. Мирный труд, справедливое вознаграждение и взаимное уважение — это вечные ценности, которые, благодаря сформировавшимся в течение тысячелетий богатым традициям, имеют своё прочное место также и в нашей действительности.

Эти ценности от поколения к поколению передавались нам нашими родителями и предками, значит, и мы также обязаны их невредимыми передать нашим детям и наследникам.

Сегодня, в условиях независимой государственности Армении, вы обязаны по-новому обратиться к этим традициям и укреплять их. Трудолюбие, творческий и новаторский подход к труду, солидарность разных общественных классов и слоев являются самыми прочными основами стабильного развития нашей родины.

Уверен, что это самый правильный путь, чтобы в Армении претворить в реальность коренные перемены и модернизировать экономику.

Дорогие соотечественники!

В основе благоденствия нашей страны — люди, создающие благо, то есть, вы.

Вновь поздравляя с этим знаменательным праздником, желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена интересным и плодотворным трудом, новыми идеями и свершениями, которые принесут свет тепло и благополучие в каждую семью Армении!», — сказано в послании Президента Сержа Саргсяна

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Президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян присутствовал 2 мая на праздничных мероприятиях по случаю Дня труда в СКК им. Карена Демирчяна. Организатор мероприятия — “Гранд холдинг”. В мероприятии приняли участие более 7 тысяч сотрудников холдинга, сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Президента РА.

Президент наградил главного технолога ООО “Гранд холдинг” Сережу Овакимяна медалью “За трудовые заслуги” — за многолетнюю добросовестную и плодотворную работу.

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В тот же день представители государственных предприятий РА, профсоюзов ОМС и Компартии Армении в День труда организовали шествия в защиту прав трудящихся.

“По Конституции, Армения — социальное государство. Конечно, надо развивать экономику, создавать условия для бизнеса, но ведь не за счет интересов трудящихся. Государство должно вести справедливую налоговую политику”, — говорится в обращении, распространенном участниками, в котором подчеркивается стержневая мысль правительственной программы — “Человек — высшая ценность”. Они призвали правительство не забывать об этом.

Компартия вышла на демонстрацию с барабанами и горнами, скандируя “Да здравствует 1 Мая! Ура!”, “Да здравствует Коммунистическая партия Армении! Да здравствует армянский крестьянин и рабочий!” и др.

“Для коммунистов не имеет значения — это время независимости

или Советов. Мы остаемся верны нашим идеям и принципам”, — сказал лидер КПА Тачат Саркисян, отметив, что в шествии уча

ствуют более 5 тысяч человек из всех областей республики.

1 мая 1886г. волна протеста прошла в промышленном гиганте США — Чикаго. Были столкновения с полицией. Многие протестующие были арестованы, не обошлось без жертв и раненых. В 1889г. Парижский конгресс II Интернационала в память о чикагских событиях постановил проводить шествия 1 мая. Впервые они прошли в ряде стран в 1890г. Этот день отмечается в 140 странах, в том числе и в Армении.