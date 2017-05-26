Экономика Май 26, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр Карен Карапетян принял делегацию во главе с президентом немецкой компании Mangold Consulting GmbH Клаусом Мангольдом. На встрече присутствовал также соучредитель фонда “Инициативы развития Армении” (IDeA) Рубен Варданян.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, систем электронного управления, образования, привлечения немецких компаний на армянский рынок по указанным направлениям и реализации совместных программ.

Глава правительства коснулся приоритетных программ правительства РА, реформ, осуществляемых в направлении улучшения инвестиционного поля, бизнес-среды, в различных сферах, а также намеченных дальнейших шагов. Карен Карапетян подчеркнул, что он крайне заинтересован в расширении присутствия немецкого капитала и немецкой культуры управления в Армении, добавив, что Армения для внешних инвесторов может также быть хорошей площадкой для выхода на рынки ЕАЭС и Ирана.

Клаус Мангольд отметил, что возглавляемая им консалтинговая компания готова представить немецким коллегам инвестиционные возможности Армении и стимулировать реализацию бизнес-программ.

В этом контексте были также затронуты вопросы взаимодействия между Центром стратегических инициатив правительства РА и компанией Mangold Consulting GmbH. Стороны договорились продолжать совместные обсуждения по указанным направлениям.