Экономика Май 26, 2017 | Автор : admin

У премьер-министра Карена Карапетяна 24 мая была обсуждена программа мероприятий по улучшению бизнес-среды (Doing Business) Республики Армения на 2017 год.

В частности, были представлены мероприятия, предусматриваемые в направлении упрощения административных процедур, требуемых для начала и развития бизнеса, стимулирования МСП, улучшения защищенности бизнеса, получения строительных разрешений, продолжения внедрения электронных систем, повышения доступности кредитов, регистрации собственности, улучшения показателей обеспечения инфраструктурами. Премьер-министр Карапетян поручил и.о. министра экономического развития и инвестиций обсудить проект программы мероприятий Doing Business-2017 с представителями бизнес-сообщества и международными партнерами, в сжатый срок доработать его с учетом поступивших от них и заинтересованных ведомств предложений и окончательный вариант представить в правительство.