Президент Серж Саргсян 23 мая принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгии в Республике Армения Жана-Артура Режибо (резиденция в Москве).

Президент Республики поздравил посла Режибо с началом дипломатической миссии в Армении, пожелал успехов. Отметив, что в этом году Армения и Бельгия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что за прошедшие более чем два десятилетия двусторонние межгосударственные отношения переживали непрерывное развитие, однако, по словам Президента, ожидается намного больше в плане углубления этих отношений и также обогащения двусторонней повестки новым содержанием. Серж Саргсян выразил надежду, что новоназначенный посол своей активной деятельностью будет способствовать упрочению армяно-бельгийских связей и развитию разнопланового сотрудничества.

Посол Режибо выразил благодарность Президенту Республики за приём, подчеркнул, что, действительно, за прошедшие 25 лет обе страны имели дружественные отношения, и его задача — сохранить и развить эти отношения. На встрече речь шла о возможностях и перспективах расширения армяно-бельгийского взаимодействия в разных сферах как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В ходе встречи затронут также процесс урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.