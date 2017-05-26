Экономика Май 26, 2017 | Автор : admin

Заявления о переходе стран-членов ЕАЭС к единой валюте несерьезны.

Как сообщает Арменпресс, об этом 24 мая на пресс-конференции сказал начальник Управления по регулированию финансовой системы Центрального банка Армении Мгер Абрамян. Он отметил, что публикации об этом настолько далеки от действительности, что в ЦБ Армении начали относиться к ним с юмором. По его словам, подобные публикации никак не связаны с действительностью.

“Об этом неоднократно говорили и высокопоставленные лица ЕАЭС, и представители ЦБ. У нас есть площадка, где ЦБ стран ЕАЭС периодически проводят обсуждения. На уровне глав ЦБ стран ЕАЭС также все согласны, что на повестке такой вопрос не стоит и не может стоять”, — сказал Абрамян. Он также подчеркнул, что обсуждение подобного вопроса в течение ближайших 10-15 лет бессмысленно. Ни в одном публичном документе ЕАЭС нет каких-либо положений о единой валюте.

Центральный банк Армении обсуждает вопрос о внедрении новых купюр, сообщил финансист. По его словам, планируется заменить бумажные денежные знаки на пластиковые или гибридные банкноты. “Защитные механизмы банкнот нового типа намного выше, чем текущих бумажных купюр. Также они более долговечны, у них низкое изнашивание, они предназначены для сберегательного режима”, — сказал специалист, добавив, что подобные прецеденты существуют в ряде европейских стран, где внедряются подобные банкноты.

Абрамян отметил, что в результате обсуждений в ближайшие месяцы будет принято решение. Коснувшись вопроса о введении в оборот новых банкнот, он отметил, что после принятия соответствующего решения постепенно плавно старые изношенные купюры будут заменены образцами нового типа.