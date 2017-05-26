Ситуация на границе Арцаха с Азербайджаном остается напряженной. Азербайджанская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня, по несколько десятков раз на дню обстреливая позиции Армии обороны Арцаха с применением стрелкового оружия различного калибра, минометов, гранатометов, дивизионной пушки Д-44 и вынуждая арцахскую сторону предпринимать меры для подавления активности противника.

Баку последовательно доказывает, что заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), даже адресные, для него — что мертвому припарки и что заявления международных посредников должны подкрепляться конкретными наказаниями инициатора эскалация насилия в зоне конфликта, если медиаторы действительно не заинтересованы в возобновлении боевых действий.

Впрочем, последнее заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, указавших, что виновником эскалации ситуации 15 мая стали вооруженные силы Азербайджана, выпустившие ракету, которая пересекла линию соприкосновения в зоне карабахского конфликта, нанеся удар по военной технике, не было экстраординарным. Посредники соблюли паритет, выразив тревогу также ответными действиями арцахской стороны, отметив, что “действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня”. Посредники выступили с заявлением 19 мая, а 20 мая выстрелом с азербайджанской стороны был убит военнослужащий АО Арцаха.

Разумеется, паритетность медиаторов совершенно не способна ни сдержать агрессивность Азербайджана, ни тем паче вернуть Баку за стол переговоров. Более того, подобное поведение посредников Азербайджан воспринимает как поощрение своей агрессивности. Посему посредникам следовало бы быть, во-первых, последовательными в указании виновника эскалации насилия в зоне конфликта, т.е. адресные заявления должны носить постоянный характер, во-вторых, — выработать инструментарий наказания инициатора. Дело это, безусловно, непростое, ведь медиаторам не удается добиться от Баку даже согласия на внедрение механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Не исключено, что адресность в последнем заявлении сопредседателей вызвана именно этим обстоятельством, т.е. является своего рода мессиджем официальному Баку, торпедирующему усилия посредников по формированию атмосферы доверия в зоне конфликта. Однако, судя по поведению Азербайджана, этот мессидж повис в воздухе.

Конкретнее — Баку продолжает готовиться к активным военным действиям. Возможно, срыв готовящейся встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана и был целью ракетной провокации Баку 15 мая.

Заместитель директората Института стран СНГ Владимир Евсеев отнюдь не исключает попытки повторения Азербайджаном событий, подобных тем, которые имели место в Арцахе в апреле 2016г. “Это возможно из-за восстановления баланса сил. Недавний ракетный обстрел Азербайджаном территории НКР также свидетельствует о том, что Азербайджан не желает останавливаться “, — сказал Евсеев журналистам в рамках международного “круглого стола” на тему “Безопасность на Южном Кавказе в свете развития институтов непризнанных государств”.

В этом контексте российский эксперт подчеркнул необходимость прекращения любых разговоров о сдаче каких бы то ни было арцахских территорий, поскольку подобное развитие событий лишь приведет к еще большей эскалации ситуации и возобновлению военных действий.

Евсеев также считает необходимым скорейшее внедрение механизмов расследования инцидентов с целью снижения напряженности в зоне конфликта. В беседе с 1in.am эксперт отметил, что Азербайджан ведет политику “откусывания территорий”, и если увидит, что эта политика приносит пользу, то обязательно продолжит эту свою стратегию. Владимир Евсеев считает, что в сложившейся ситуации единственным эффективным средством является военный ответ на политику Азербайджана, так как вести переговоры с агрессором бессмысленно. Армянская сторона, по его словам, должна выдвинуть конкретные предусловия. В первую очередь, официальный Степанакерт должен сесть за стол переговоров, а, во-вторых, необходимо на линии соприкосновения внедрить механизмы расследования инцидентов, чтобы азербайджанская сторона выполняла свои обязательства.

“Я считаю, что пока не возникли условия для серьезных переговоров. К сожалению, сегодня необходимы некоторые военные усилия, чтобы убедить Баку в том, что переговоры необходимы. Я считаю, что армянская сторона будет вынуждена создать условия военными действиями, чтобы Баку действительно был готов к диалогу”, — полагает эксперт.

Между тем, системы видеонаблюдения, установленные на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, дают возможность эффективно и оперативно контролировать весь периметр. Как заявил журналистам начальник Управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян, эти системы в несколько раз увеличили возможности армянской стороны видеть и контролировать передвижение противника. “Процесс установки оборудования по видеонаблюдению все еще продолжается, поскольку это довольно сложные системы с современными технологиями. Огромная работа уже выполнена. Она преследует одну цель — чтобы на линии соприкосновения стали более контролируемыми передвижения противника и, во-вторых, чтобы сделать более безопасными условия службы наших военнослужащих”, — цитирует Айвазяна News.am. Он также добавил, что ведутся переговоры со многими государствами и организациями в направлении усовершенствования этого оборудования.

Не исключено, кстати, что последнее, более или менее адресное заявление международных посредников объясняется, помимо прочего, представленными армянскими сторонами снятыми с помощью этих систем видеодоказательствами.

Вышеназванное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ Левон Айвазян назвал очень важным, с политической точки зрения. “Я думаю, таких заявлений, призывающих нашего соседа воздержаться от подобных действий, будет еще много”, — сказал Айвазян, отметив вместе с тем, что Азербайджан во главе со своим военно-политическим руководством является непредсказуемым, авантюрным противником. Периодические нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны он считает в большинстве случаев обусловленными нелогичными причинами, нацеленными на обострение ситуации на линии соприкосновения. “На разных участках линии соприкосновения есть командующие, которые совершают нелогичные, с военной точки зрения, действия. Конечно, эти нарушения не решают никакой военной задачи. Они всего лишь нацелены на сохранение напряженной ситуации, оказание психологического давления на армянское общество и привлечение внимания международного сообщества к проблеме. Такова политика нашего соседа”, — сказал Левон Айвазян.

Отвечая на вопросы журналистов, Айвазян сообщил, что сроки поставок Армении российского вооружения за счет российского экспортного кредита в размере $200 млн не нарушены. По его словам, срок реализации межгосударственного соглашения о предоставлении Армении экспортного кредита на десять лет — до конца этого года. “Многие виды вооружений уже импортированы в Армению. По мере целесообразности мы при первом же удобном случае покажем то вооружение, которое уже находится в Армении”, — сказал Айвазян.

Он отметил, что между Арменией и Россией заключены специальные соглашения, которые позволяют осуществлять военно-техническое сотрудничество с ней на особых условиях — “например, вооружения и военную технику мы приобретаем по внутренним ценам России, это большое преимущество”.

Параллельно ведется работа по созданию собственных видов вооружений. По словам исполнительного директора Союза предприятий информационных технологий (СПИТ) РА Карена Варданяна, после IX форума DigiTech, в ходе которого были обсуждены также вопросы касательно оборонной промышленности, СПИТ объявил о мобилизации инженеров. Созданы группы, которые совместно с МО РА занимаются разработкой новых видов вооружений. На сегодняшний день СПИТ РА работает по нескольким направлениям, таким, в частности, как декодирование шифрованной связи, обнаружение вражеских беспилотных летательных аппаратов, разработка некоторых наступательных средств, которыми можно управлять дистанционно, разработка разведывательных инструментов, системы управления армией, передает Panorama.am.

Правда, проблемы полностью не получили институциональных решений, и на X форуме стороны также обсудят вопросы оборонной промышленности, в особенности применение информационных технологий в данной сфере.

“Мы находимся в состоянии войны и еще долго будем в подобном положении. Это означает, что собственное оружие должно составлять хотя бы 80% от общего арсенала вооружения. А оружие с каждым днем становится всё “технологичнее”, что в свою очередь означает одно — по всем высокотехнологичным направлениям у нас должны быть постоянно действующие лаборатории”, — резюмировал Карен Варданян.