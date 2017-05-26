Общество Май 26, 2017 | Автор : admin

Патриарший местоблюститель Константинопольского армянского патриаршества Арам Атешян отказался от поста преемника Константинопольского патриарха. Арменпресс об этом сообщил редактор армянского отдела Стамбульской газеты “Акос” Баграт Эстукян.

О своей отставке Арам Атешян объявил во время встречи, созванной в патриаршестве.

Напомним, что собрание духовенства, созванное в Константинопольском Армянском патриаршестве 15 марта, избрало патриаршим местоблюстителем предстоятеля армянской епархии Германии архиепископа Гарегина Бекчяна.

В выборах участвовали три кандидата: архиепископ Арам Атешян, глава Армянской епархии Германии, архиепископ Гарегин Бекчян и глава духовного совета Армянского патриаршества Стамбула архиепископ Саак Машалян. Выборы проходили за закрытыми дверями — 30-ю духовными отцами. Победителем признан кандидат, набравший большинство голосов. Однако Атешян сразу после оглашения результатов выборов представил полученное из губернской администрации письмо, в котором юридически невозможным считался сам процесс патриарших выборов. Он отказался покинуть пост Патриаршего местоблюстителя, утверждая, что турецкие власти в качестве официального представителя Патриаршества признают только его.

Отметим, что победитель будет руководить организацией выборов Патриарха, а также станет фактическим руководителем патриаршества до избрания нового главы. После избрания местоблюстителя Арам Атешян оставит свой пост заместителя местоблюстителя. После выборов местоблюстителя Армянского Патриарха Стамбула будет сформирована Инициативная группа, которая подготовит выборы нового патриарха, обеспечив равные условия для предвыборной агитации всех претендентов на этот пост в течение 6 месяцев.