Регион Май 26, 2017 | Автор : admin

Администрация Трампа обнародовала свои рекомендации Конгрессу по бюджету на 2018 финансовый год. Об этом сообщает Армянская ассамблея Америки.

В документе под названием “Новый фундамент американского величия” администрация рекомендует сократить объем помощи в целом на 29% и на 60% сократить помощь в Европе и Евразии.

Согласно бюджету, помощь Армении будет сокращена на 67 процентов, с $20,4 млн в 2016 до $6,8 миллионов в 2018. Помощь Грузии и Украине планируется урезать на 58% и 70%, соответственно.

Финансовая помощь Азербайджану сокращена на 90% и в общей сложности составляет 1 миллион долларов.

Запрос на помощь для Армении включает $4 миллиона в Фонд экономической поддержки и развития, $1,5 миллиона на программу международного контроля над наркотиками и правоохранительной деятельности и 700 тысяч на программы по нераспространению оружия, борьбе с терроризмом, разминированию и смежным вопросам. Бюджет, предложенный администрацией, соблюдает военный паритет между Арменией и Азербайджаном. Странам предложено выделить 600 тысяч на программу военного образования и обучения (IMET). Военное финансирование любой из стран не рекомендуется.

Бюджет администрации также поддерживает раздел 907 Акт в поддержку свободы (Freedom Support Act), который ограничивает помощь Азербайджану до тех пор, пока страна не прекратит враждебные действия против Армении.

В соответствии с предложением по бюджету, $2,75 млрд будет направлено на помощь в области миграции и помощи беженцам. Ассамблея будет продолжать выступать за то, чтобы часть этих средств направлялась в Армению, как страну, принявшую беженцев в результате кризиса в Сирии.

Отметим, что в прошлом месяце Ассамблея призвала Конгресс США предоставить 40 миллионов долларов экономической помощи Армении. Исполнительный директор Армянской ассамблеи Америки Брайан Ардуни представил главные приоритеты армян Подкомитету по ассигнованиям.