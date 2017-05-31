Регион Май 31, 2017 | Автор : admin

Армения и Кипр подписали соглашение о программе военного сотрудничества и договорились об обмене и защите секретной информации.

Соглашения были подписаны в ходе визита министра обороны Армении Вигена Саргсяна на Кипр, сообщает news.am со ссылкой на in-cyprus.com. За переговорами между министрами обороны Армении Вигеном Саркисяном и Кипра Христофоросом Фокаидесом последовала встреча в расширенном составе.

В.Саргсяна также примет президент Кипра Никос Анастасиадис. Кроме того, министр проведет встречи с председателем Палаты представителей Димитрисом Силлурисом, главой МИД Иоаннисом Касулидесом и епископом Кипрской православной церкви Хризостом II.