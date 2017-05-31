Возглавляемая премьер-министром Кареном Карапетяном правительственная делегация, находившаяся с рабочим визитом в Российской Федерации (г.Казань), приняла участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета.

На заседаниях Совета глав правительств СНГ в узком, затем в расширенном составе были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего развития и углубления экономического сотрудничества в рамках структуры.

После завершения заседания в расширенном составе главы правительств СНГ подписали ряд документов, направленных на углубление сотрудничества между странами Содружества в различных сферах, в частности, Решение о Комплексе мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017-2019 годов и др. Были также подписаны Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции, Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года, Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, а также документы по ряду других направлений.

В соответствии с решением Совета следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в ноябре 2017 года.

Правительственная делегация РА во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном приняла участие в официальном приеме, организованном от имени председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в честь делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

* * *

Возглавляемая премьер-министром РА Кареном Карапетяном правительственная делегация приняла участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в узком и расширенном составах.

В своем выступлении премьер-министр РА поблагодарил российскую сторону и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева за теплый прием и организацию заседания на высоком уровне. Коснувшись интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС, Карен Карапетян, в частности, отметил: “Армения всегда заявляет, что эта площадка интересна, перспективна и важна для нашей страны, для развития нашей экономики. Хотел бы выделить ряд ключевых вопросов, которые сегодня мы обсудили в узком составе.

Первый — это цифровая повестка ЕАЭС. Мы поддерживаем идею цифровой повестки и придаем ей важное значение. Нужно продолжать работать в этом направлении, тем более что в наших странах уже существуют в той или иной степени налаженные, действующие системы. Мы должны это учесть, обеспечить их взаимодействие, соответствующий инструментарий и при скоординированной работе суметь трансформировать эти обособленные системы в единую технологическую платформу.

Второй вопрос — это сотрудничество в направлении устранения препятствий и барьеров. Сегодня нам был представлен анализ того, где и что не выполнено. Армянская сторона заявила, что зафиксированные у нас недостатки будут в ближайшее время устранены. Работа в этом направлении очень полезна, поскольку она действительно хорошо диверсифицирует наши взаимные экономические отношения.

Мы поддерживаем принятие Порядка организации намеченных работ в сфере агропромышленного комплекса и уже направили в комиссию предложения по темам научно-исследовательских работ для их включения в соответствующий двухгодичный план.

В сегодняшней повестке хотел бы выделить также вопрос “единого окна”. Думаю, что это довольно интересный инструмент. Мы наработали определенный опыт, он еще не систематизирован, но по ряду направлений мы достаточно пошли вперед”.

Премьер-министры государств-членов ЕАЭС обсудили вопросы, касающиеся углубления интеграционного взаимодействия в экономической, таможенной, промышленной и агропромышленной сферах. По итогам заседания был подписан ряд документов, касающихся плана мероприятий по устранению ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, порядка добровольного согласования государствами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Комиссией разбирательств, связанных с их предоставлением, развития механизма “единого окна” в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, порядка организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, годового отчета Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК в 2016г. и др.

* * *

В рамках рабочего визита в Казань премьер-министр Карен Карапетян провел встречу с глазу на глаз с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым.

Главы правительств двух стран обсудили повестку дня и перспективы дальнейшего развития армяно-белорусских экономических отношений. Был затронут ряд вопросов, касающихся сотрудничества в рамках как Содружества Независимых Государств, так и Евразийского экономического союза.