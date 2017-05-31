Следующий чемпионат Армении по футболу может пройти без самого титулованного клуба страны ереванского “Пюника”.

Российский бизнесмен Артур Согомонян в интервью сайту News.am заявил, что он приобрел у президента ФФА Рубена Айрапетяна футбольный клуб “Пюник”, являющийся его детищем. О деталях сделки не сообщается, однако А.Согомонян уже заявил, что собирается переименовать этот клуб. Отмечается, что инвенстиции в армянском футболе не прочь сделать и другие предприниматели из диаспоры. Имена этих людей пока не сообщаются.