Братья Владимир и Азат Арутюняны заняли второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду на турнире “Гран-при” в Мадриде.

В соревновании с участием четырех пар они набрали 371,88 очков, уступив около 17 очков победившим мексиканцам Кевину Рейесу и Хосе-Диего Баллезе. Ниже обосновались дуэты из Беларуси и США. А вот в индивидуальных прыжках с 10 метровой вышки выступил только Владимир Арутюнян, не сумевший пробиться в финальную шестерку.