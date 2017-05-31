Оказывается, африканцы представляют Левона Ароняна с усами. Именно таким изобразили нашего гроссмейстера в государстве Сьерра-Леоне, выпустившем почтовые марки, посвященные сильнейшим шахматистам мира.

Забавную ошибку обнаружила венгерская шахматистка Юдит Полгар, опубликовавшая фотографию марок в “Твиттере”. Она тоже представлена в серии в компании с индусом Вишванатаном Анандом и действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. “Приятно быть в компании лучших игроков мира”, — написала Полгар. А Аронян добавил комментарий: “Теперь я знаю, как я бы выглядел с усами”. Остается выяснить, откуда африканцы добыли фото усатого Левона, никогда не носившего усов.