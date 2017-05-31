Армянские гимнасты сполна оправдали ожидания своих тренеров успешным выступлением в международном турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина. На соревнованиях в Санкт-Петербурге наши спортсмены завоевали восемь наград разного достоинства и заняли третье место в командном зачете. Медалями турнира обзавелись Артур Аветисян, Жора Смбатян и Гагик Хачикян. Наставник мужской сборной Армении Акоб Серобян, на сей раз следивший за выступлениями воспитанников своих коллег в качестве судьи, в беседе с нашим корреспондентом признался, что за этими ребятами будущее отечественной гимнастики.

— Какое впечатление произвели наши спортсмены?

— Они доказали, что у нас подрастает достойный резерв и Армения окончательно вернула реноме гимнастической страны. Оно ведь складывается не из отдельных достижений нескольких спортсменов, а способностью обеспечить преемственность поколений. Теперь мы можем констатировать, что справились с этой задачей. Что касается задач на ближайщую перспективу, то нашей главной целью является завоевание путевки юношеских олимпийских игр 2018 года в Аргентине. Борьба за них развернется на молодежном чемпионате Европы, а до этого нам надо успеть обогатить международный соревновательный опыт наших основных претендентов на участие в этих ответственных турнирах. Вместе с тем, нашим молодым тренерам тоже не помешает окунуться в атмосферу международных соревнований, чтобы не перевариться “в собственном соку”. В этом плане турнир Дитятина стал своего рода отправной точкой грядущих важных событий. В турнире взрослых хорошее впечатление оставил уже примкнувший к национальной сборной Артур Аветисян, завоевавший три медали. И это при том, что, будучи призванным в армию, он почти два месяца не тренировался. От него у нас особые ожидания, связанные с предстоящим участием сборной в командных соревнованиях. Но кандидатом на участие в юношеской олимпиаде он ввиду возраста, естественно, не является. На это претендуют Жора Смбатян и Гагик Хачикян. Им предстоит в заочном соперничестве определить нашего единственного участника молодежного чемпионата Европы. Кстати, олимпийские путевки получат 16 лучших гимнастов по итогам многоборья континентального первенства. При этом, каждая страна может претендовать только на одну олимпийскую лицензию. Именно поэтому нам надо выбрать действительно сильнейшего, так как второго шанса не будет.

— Насколько я понял, ребята прошли испытание международным дебютом?

— Да. Причем, на удивление, уверенно. Ребята не просто справились с задачей, а сполна проявили свои возможности. С психологической точки зрения для них немаловажно и то, что в общем зачете наша команда заняла 3 место. Кстати, мы лидировали после первых двух упражнений, но, видимо, организаторы сочли, что молодежной сборной России не к лицу в родных стенах проигрывать представителям маленькой страны, и местные арбитры, составляющие большинство в судейской коллегии, несколько прижали наших гимнастов. Впрочем, это тоже стало для молодых спортсменов важным уроком на будущее. Проверка на прочность удалась, теперь приступим к шлифовке отдельных элементов.

— Эта работа будет вестись параллельно их участию в международных соревнованиях?

— Да. Мы планируем отправить их еще на 2-3 турнира. Следующий старт намечен на 10-15 июля в Батуми, куда съедутся гимнасты 13 стран. А в середине октября ожидается участие в розыгрыше Кубка ВТБ. По итогам этих соревнований мы определимся с участником традиционного турнира на призы Михаила Воронина, который проводится в конце декабря и собирает весьма сильный состав. Такой подход нам позволит сохранить объективность при выборе кандидата на ожидаемое участие в юношеской олимпиаде. Мы должны предоставить обоим спортсменам равные шансы проявить себя. Они тренируются у разных тренеров: с Хачикяном занимается Ашот Гаспарян, а Смбатяна тренирует Айк Назарян. Впрочем, упражнения составляются с привлечением тренеров сборной. Хотел бы добавить, что хорошие ребята у нас есть и в младшей возрастной группе, но в гимнастике перспективы вырисовываются после переходного возраста. Наиболее одаренных мы как раз и проверим на турнире в Батуми.

— А чем сейчас заняты ребята национальной сборной?

— Артур Давтян и Артур Товмасян готовятся ко Всемирной универсиаде, которая состоится в августе. В нем планируется участие и Армена Петросяна, но вопрос пока не решен. А 14-19 сентября хотим участвовать в парижском турнире серии “Челендж”, а оттуда отправиться на чемпионат мира в Канаду, стартующий через 10 дней после этого турнира. Было бы идеально до этого провести во Франции недельный сбор. Тем более, что с его организацией проблем не возникнет, поскольку нам поможет работающий в Париже один из наших тренеров Эльфик Оганесян, который на чемпионате мира будет судьей. На мировое первенство вместе со мной поедут также мой помощник Сос Саргсян, а из спортсменов Ваагн Давтян, Арутюн Мердинян и Артур Давтян. Первые двое обязательно выступят с усложненной программой, а вот второй прыжок Артура Давтяна нам пока не удается вычислить. Как говорится, будем искать.