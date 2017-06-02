В среду Национальное Собрание завершило работу внеочередного заседания. Напомним, что по инициативе правительства 30 мая было созвано внеочередное заседание законодательного органа для обсуждения и принятия корректировок в некоторых законах РА.

В первый день работы парламент в первом чтении обсудил и принял шесть законопроектов и пакетов документов, во второй они были приняты во втором чтении — “О телевидении и радио”, “О государственной пошлине”, “О правовых актах”, “О международных договорах”, “О социальных гарантиях лицам, занимавшим государственные должности”, “О Следственном комитете РА”, “О структуре Правительства РА” и др.

Законопроекты представили первый заместитель министра юстиции РА Артур Оганнесян, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян, вице-спикер НС Арпине Оганнесян, председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Гагик Буниатян.

Пакетом проектов изменений в законах РА “О телевидении и радио” и “О государственной пошлине” предлагается объявить новые конкурсы с целью обеспечения радиовещания на всей территории страны. По словам господина Буниатяна, эта инициатива обусловлена необходимостью изменения сроков перехода к цифровому радиовещанию в Армении. В результате объявления конкурсов появится возможность основать новые радиокомпании.

Напомним, что в Армении цифровое телевещание действует уже несколько лет: впервые оно было задействовано в 2010 году, аналоговое вещание полностью отключено летом 2016 года. Что же касается радио, то для него был установлен переходный период до 20 июля 2013 года, потом он откладывался до 2016 и 2017 года. Срок 1 января 2018 года предлагается как окончательный. А лицензируемые радиостанции должны указать и свою тематическую направленность. Частоты планируется выделить для 1 развлекательной станции, 1 — молодежной, 1 — музыкальной, 10 — частных, общей направленности.

Парламент полностью принял также корректировки в закон “О социальных гарантиях лицам, занимавшим государственные должности”, которыми предлагается после 1 июля 2017 года разрешить прокурорам и следователям, имеющим 20-летний стаж работы, продолжить работу в правоохранительных органах, получать высокую пенсию за выслугу лет и не уходить на заслуженный отдых. Исполнительная власть аргументирует это изменение необходимостью сохранить лучшие кадры в системе.

Законодательный орган голосованием утвердил инициированные исполнительной властью предложения по структуре правительства. Взамен имеющихся ныне 19 министерских портфелей останется 18. Напомним, эта же цифра зафиксирована в новой редакции Конституции РА, принятой 6 декабря 2015 года. Отметим также, что число министерств не сокращается — просто должность министра-руководителя аппарата правительства аннулируется, взамен вводится должность руководителя аппарата правительства. Собственно, так и было на протяжении долгих лет — занимавший эту должность чиновник не нес ответственности за политику правительства. Упразднением этой должности новоназначенный руководитель аппарата правительства, кто бы он ни был, не будет разделять ответственность за политику исполнительной власти.

Депутатский корпус внес важные изменения также в закон “Об оплате лиц, занимающих государственные посты”, которыми предлагается изменить ставки окладов группы должностей аппарата правительства, а также ставку оплаты руководителя аппарата НС — все они будут приравнены к достаточно высокой ставке оклада руководителя аппарата правительства.

Конечно, оппозиционные депутаты высказались против этих изменений, особенно касающихся прокуроров и следователей, мотивируя тем, что многие заслуженные люди в Армении, в частности, в сфере культуры, получают мизерную пенсию, но продолжают творить и созидать на благо армянского народа и Армении.