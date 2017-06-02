Президент Серж Саргсян 30 мая в зале заседаний Матенадарана принял участие в мероприятии, посвящённом Национальной образовательной программе превосходства (НОПП), в ходе которого были подведены итоги пройденного программой пути, объявлен старт создания сети школ с новой образовательной программой “Араратский бакалавриат” и представлены первые школы, присоединяющиеся к этой программе из областей Республики и из Арцаха.

В рамках мероприятия Президент вручил благодарственные грамоты лучшим школам-кандидатам Араратского бакалавриата, которые приняли участие в создании сети школ Араратского бакалавриата и в предметных экзаменах зафиксировали высокие результаты.

Президент Республики приветствовал участников мероприятия и поздравил всех тех учителей и образовательные заведения, которые аттестованы в рамках Араратского бакалавриата. “С задействованием этой программы мы совершаем важный шаг в направлении внедрения утверждённых и высоких международных критериев школьного образования.

На протяжении лет мы говорили о том, что самым главным для будущего Армении могут быть лучшее образование, наукоёмкая экономика и высокие технологии. Я думаю, что в этом плане мы давно сформировали консенсус, общественное мнение, и вокруг этих целей в нашем обществе более нет разногласий.

Сегодня посредством Араратского бакалавриата мы даём ответ на вопрос, как необходимо осуществить эту возвышенную и хорошую цель. Это Национальная образовательная программа превосходства, следовательно, мы будем её последовательно внедрять по всей республике. Сегодня, фактически, мы провозгласили старт первого этапа этой работы.

Посредством Араратского бакалавриата мы сегодня должны решить также важную социальную задачу. Очевидно, что в течение последних лет проведена серьёзная предпринимательская деятельность также в сфере образования, и уже сформирован ряд школ, которые ведут очень энергичную маркетинговую и рекламную политику.

Мы должны со всем вниманием следить за этим процессом, контролировать, эти имеющие место вокруг государственных школ процессы должны быть в самом центре внимания Министерства образования, нашей общественности, потому что часто эта конкуренция бывает не честной, не здоровой, а реклама никогда не должна строиться на основе недооценки друг друга.

Бесплатная государственная школа вовсе не означает — плохая школа, а платная школа — однозначно, не означает, что в этой школе дают необходимые знания. Должны быть критерии для оценки всей этой системы. Мы должны прилагать большие усилия, чтобы суметь помочь тем устремлениям, которые имеют место в наших областях и, особенно, в школах, потому что не секрет, что наши школы в областях имеют более серьёзные проблемы с материально-технической базой, чем школы Еревана. Мы должны продолжать эту работу, будучи точно уверенными, что наша образовательная система, наша школьная система опирается не только на Ереван.

Мы должны суметь создать такую образовательную систему, чтобы была конкурентоспособной и имела спрос. Конкурентоспособная и пользующаяся спросом также у тех наших соотечественников, которые проживают вне Армении, и они должны иметь желание получить образование на родине, в Армении, и это также будет, наверное, одним из компонентов репатриации.

Дорогие друзья,

Вновь поздравляю всех учителей и весь персонал образовательных учреждений с успехом. Конечно, выражаю благодарность, в особенности, Отцу Месропу и членам его команды, потому что они приложили гигантские усилия. Но хочу особо поблагодарить тех учителей, кто без всяких комплексов пришли и подтвердили высокий уровень своих знаний. Да, сдали экзамены, и здесь нет ничего стыдного, здесь не стоит вопрос о недоверии. Вообще в нашей системе государственного управления также такие экзамены должны быть обязательными и должны проходить регулярно, потому что специальность тоже является цельностью постоянно получаемых знаний. Но здесь речь о другом: хочу сказать, дорогие учителя, что вы окончательно утвердили ту простую истину, что наша образовательная система не рушится. Вы дали ответ, и это лучший ответ всем тем пессимистам, которые на протяжении лет говорили: образовательная система Армении рухнула, у нас больше нет учителей и т.д.

Здесь очень важную вещь сказал министр образования в связи с апрельской войной. Все говорят о том, что наши 18-летние призывники просто отлично служат и защищают границы нашей родины, но они, кроме семьи и, даже в первую очередь, в школе впитывают эту идею. Следовательно, я думаю, каждый из сидящих здесь каждый раз должен это подчёркивать”, — сказал в своём обращённом к участникам приветственном слове Президент Саргсян.