Государство Июнь 02, 2017 | Автор : admin

Центральной избирательной комиссией Армении составлен протокол о вручении мандатов Геворку Петросяну, Норе Арустамян и Акопу Назаряну — депутатам парламентской фракции “Царукян”. Об этом в среду в начале заседания объявил спикер НС Ара Баблоян.

“Поздравим наших коллег. Они должны будут принести присягу на первом же заседании НС Армении”, — сказал он.

Геворк Петросян, Нора Арустамян и Акоп Назарян зачитали текст присяги и приступили к своим обязанностям.

Напомним, что они заменили в депутатском корпусе отказавшихся от мандатов в первый же день заседания парламента нового созыва депутатов фракции “Царукян” Артема Царукяна, Хачика Манукяна и Арутюна Карагезяна.