Член Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов и уже завоевавший широкое признание, Международный конкурс им. А.Хачатуряна в этом году впервые пройдет по специальности “Вокал”. До этого молодые таланты со всего мира соревновались друг с другом по специальностям “Фортепиано”, “Скрипка”, “Виолончель” и “Дирижирование”. Организаторами конкурса выступают Министерство культуры РА, Культурный фонд “Арам Хачатурян-конкурс” и Ереванская государственная консерватория. Конкурс проводится под высоким патронатом первой леди РА госпожи Риты Саргсян. Генеральный партнер конкурса — Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. По традиции, уже 13-й по счету конкурс стартует 6 июня — в день рождения маэстро Хачатуряна.

Хачатуряновский конкурс состоит из отборочного тура и трех основных туров: 1-го, 2-го (полуфинал) и 3-го (финал). 43 певца, участвующих в конкурсе, представят 13 стран мира (Армению, Арцах, Россию, Казахстан, США, Великобританию, Германию, Францию, Кипр, Мексику, Южную Африку, Латвию, Украину).

Отметим, что все участники первого тура, помимо других произведений, должны обязательно исполнить одну из песен Комитаса. Первый тур конкурса (1-й, 2-й день) пройдет 7и 8 июня: выступят 43 победителя отборочного тура, а второй тур пройдет 9 и 10 июня. В нем примут участие 20 музыкантов. 11 июня 10 участников, прошедших в третий тур, проведут репетиции в сопровождении официального оркестра конкурса — Молодежного оркестра Армении, дабы достойно выступить в третьем туре 12 и 13 июня, в ходе которого и будут определены победители. Оргкомитет конкурса учредил следующие награды: первая премия — 10.000 долларов США (в драмовом эквиваленте), вторая премия — 5.000 долларов США (в драмовом эквиваленте), третья премия — 3.000 долларов США (в драмовом эквиваленте). Конкурс учредит и специальные и дополнительные премии, которые будут вручены во время церемонии награждения. В частности, специальный приз (1000 долларов США) за лучшую интерпретацию арии из оперы “Аршак Второй” Тиграна Чухаджяна (учредитель приза — Международный институт Тиграна Чухаджяна в Париже).

Председатель жюри конкурса — художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета имени А.Спендиаряна, дирижер, Заслуженный артист РФ Константин Орбелян. в составе жюри настоящее созвездие видных музыкальных деятелей: Изабель Байракдарян (первый призер престижнейшего конкурса Пласидо Доминго “Опералия”, обладательница награды “Джуно”, канадская певица армянского происхождения, сопрано), Джон Фишер (дирижер, оперный режиссер, преподаватель вокала, музыкальный продюсер, заместитель генерального директора музыкальной администрации Метрополитен опера), Геворг Акопян (оперный певец, Заслуженный артист РА), Марк Хилдрю (старший член правления компании “Асконас Холт”), Джордж Пароди (дирижер, музыкальный директор оперного театра Манхэттенской музыкальной школы), Ричард Родзинский (музыковед, основатель международного конкурса Piano Competition for Outstanding Amateurs ), Джампьеро Собрино (известный кларнетист, педагог), Андрейс Жагарс (художественный руководитель фестиваля “Балтийские музыкальные сезоны”, постановщик, преподаватель Российского института театрального искусства), Эдуард Топчян (художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении).

Не менее представительным является и список почетных гостей конкурса — Эльжбета Пендерецкая (член Совета попечителей Конкурса им. А.Хачатуряна, председатель Ассоциации имени Людвига ван Бетховена, гендиректор Пасхального фестиваля им. Людвига ван Бетховена), Анна Марчвинская (пианистка, главный специалист по вокалу Teatr Wielki/Opera Narodowa ), Даян Золан (руководитель художественной администрации Houston Grand Opera, преподаватель Aspen Music Festival and School), Ховард Уоткинс (пианист, помощник дирижера Метрополитен опера), Корнелия Мух (старший представитель Музыкального фестиваля Midem), Гагик Габриелян (директор Фонда “Арам Хачатурян”, координатор по гуманитарным вопросам Всероссийской общественной организации “Союз армян России”, советник по вопросам культуры посла РА в РФ), Номеда Казлаус (оперная певица), Паоло Миччике (известный постановщик, педагог), Алек Ласковски (писатель, переводчик, колумнист Opera Magazine, диктор, автор множества книг о классической музыке).

“Важно выявлять новые таланты как в Армении, так и за ее пределами. Участие и, самое главное, победа в этом конкурсе — отличное начало международной карьеры!.. В качестве члена жюри я ожидаю услышать очень талантливых студентов и молодых певцов, с которыми я, как опытный режиссер и художественный руководитель фестиваля “Балтийские музыкальные сезоны”, хотел бы когда-нибудь сотрудничать и смело рекомендовать их для международной арены”, — отмечает Андрейс Жагарс.

В свою очередь, другой член жюри Джордж Пароди предвкушает на конкурсе встречу с настоящими личностями, сочетающими высокий уровень исполнительского искусства с выдающейся музыкальностью.

— Замечательно, что молодым артистам предоставлена возможность предстать перед новой аудиторией в рамках Международного конкурса Хачатуряна, который высоко ценится на международной арене и способствует продвижению талантов в области классической музыки”, — отмечает дирижер.