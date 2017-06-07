Объемы поставок экспортной продукции Армении на рынки ЕАЭС продолжают демонстрировать рост. Так, если в течение прошлого года этот показатель вырос на 65%, то в первом квартале 2017 года уже было зафиксировано увеличение экспорта на 40%. Одной из причин продолжительной тенденции роста поставок местной экспортной продукции является, по мнению замминистра экономического развития и инвестиций Оганеса Азизяна, то, что армянский предприниматель чувствует себя комфортно на просторах Евразийского союза.

“Внутри Союза армянская продукция не требует особой рекламы”, — пояснил замминистра в ходе ежегодного бизнес-форума “ЕАЭС: Армения — Сотрудничество”, прошедшего в курортном городе Цахкадзор.

На мероприятии собрались более 400 участников — представителей как государственного, так и частного сектора: члены правительств стран ЕАЭС, различных союзов и ассоциаций, а также руководители крупных компаний Армении, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызской Республики.

Основной тематикой форума стал экспортный потенциал Евразийского экономического союза. В этом смысле достигнутые Арменией показатели являются довольно высокими, но, по оценкам г-на Азизяна, этого роста пока недостаточно. В планах Минэкономики удвоить в ближайшие годы объемы экспорта на рынки стран ЕАЭС, в связи с чем на сегодня в экономическом ведомстве ведется серьезная работа в данном направлении.

“Но все мы понимаем, что основная цель — это экспорт продукции в третьи страны. В этом как раз и заключается цель любого союза, в том числе и Евразийского, — констатировал замминистра. — Для Армении традиционным рынком продолжают оставаться рынки ЕАЭС, Евросоюза, США, Грузии. Однако перед нами могут открыться новые важнейшие рынки, например, страны Персидского залива, арабские государства, у которых есть большие возможности, с точки зрения покупательской способности. И армянская продукция может быть для них интересной. Сейчас мы работам также на китайском и вьетнамском направлениях. Официальных переговоров не было, пока на уровне контактов, но, думаю, до конца нынешнего года приступим к переговорному процессу. Наша страна богата стройматериалами, и у нас есть достаточный экспортный потенциал в этом направлении. Но важно понять их конкурентоспособность с учетом логистических условий, которые в случае со стройматериалами серьезно сказываются на ценах”, — представил суть дела г-н Азизян.

В списке наиболее конкурентных товаров, экспортируемых из Армении, можно выделить алкогольные и безалкогольные напитки, текстиль, табачные изделия, шоколад и другие кондитерские изделия. Однако для дальнейшего роста экспортных показателей необходимо расширить ассортимент, поскольку все из перечисленных товаров, кроме текстиля, являются продуктами питания.

Вопроса диверсификации экспортного потенциала коснулась в своем выступлении на бизнес-форуме и член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина, решение которого она видит в эффективном развитии кооперации на Евразийском пространстве.

“Не нужно конкурировать, — призвала она. — Ведь у стран Союза есть неоспоримое преимущество — крепкие кооперационные связи между производственными компаниями. Поэтому нам следует дополнять друг друга, чтобы с использованием новых практик, технологий и услуг выводить на качественно новый уровень развитие кооперационной продукции”, — высказала свою точку зрения министр ЕЭК, добавив, что в России с большой любовью воспринимают поступающую на рынок армянскую продукцию: от промышленной, пищевой, сельскохозяйственной до алкогольной.

В этом смысле, по словам г-жи Никишиной, успех реализации экспортной политики Армении обусловлен не только качеством производимой продукции, но и определенной ностальгией по тесным экономическим связям, которые существовали между странами ранее. “Буду говорить не как чиновник, а выражу свою гражданскую оценку. Сейчас идет возвращение к духу партнерства после долгих лет утраты тесных кооперативных связей между Россией и Арменией. И мы соскучились по армянской продукции, духу, настроению и характеру”, — эмоционально выступила российский эксперт.

Наряду с товарным экспортом, Армения активно наращивает высокотехнологичный экспорт, что крайне важно в контексте перехода от сырьевых поставок к несырьевым. Так вот, доля местного высокотехнологичного экспорта в 2016 года составила порядка 12% от общего экспорта страны при среднем уровне этого показателя по ЕАЭС в 8,8%.

“Наличие в стране сильной научной базы и интеллектуальные ресурсы — это ключевые факторы, позволяющие развивать компетенции в высокотехнологичных секторах промышленности, востребованных как на мировом рынке, так и на общем рынке ЕАЭС”, — подчеркнул помощник члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Владимир Мальцев.

Армения, по его оценкам, обладает существенным потенциалом для научно-технологического развития и в настоящее время здесь уже реализуются проекты в высокотехнологичных сферах. В качестве наиболее яркого примера он назвал создание армянского смартфона ArmPhone, конкурентоспособного по цене и по качеству на мировых рынках электротехники.

“В ИТ-сфере также реализуется ряд успешных проектов, таких, как программа создания мессенджера Zangi, составляющего конкуренцию аналогичным разработкам белорусских и российских программистов, а также крупных зарубежных ИТ-компаний, в том числе и Google”, — добавил г-н Мальцев.

В то же время представитель Евразийской экономической комиссии указал на активность Армении по развитию кооперации в рамках своих традиционных экспортно-ориентированных отраслей: легкой, алмазообрабатывающей, ювелирной, часовой промышленности, производства стройматериалов и т.д. Благодаря этому в 2016 году экспорт продукции обрабатывающей промышленности Армении на рынки стран-партнеров по Союзу в рамках взаимной торговли возрос более чем в полтора раза, а темпы роста являются одним из самых высоких — свыше 13%.

Помимо традиционных отраслей, существует также ряд направлений, в которых Армения, по мнению г-на Мальцева, может уверенно конкурировать на ключевых экспортных рынках, становясь лидером кооперационной цепочки ЕАЭС. Речь идет, в частности, о сфере робототехники, добыче и обработке золота, радиоэлектронике, текстильной и обувной промышленности.

Активную роль в плане дальнейшего развития кооперативных проектов в ЕАЭС может сыграть Евразийский банк развития (ЕАБР), который до конца 2017 года планирует нарастить объем текущего инвестиционного портфеля до уровня 3,3 млрд долларов, половина из которых будет направлена именно на развитие кооперационных проектов. В то же время промышленным блоком Евразийской экономической комиссии разработан механизм практического взаимодействия реального сектора экономик государств-членов ЕАЭС с ЕАБР, задача которого сводится к отбору, продвижению и финансированию кооперационных проектов. “В этом смысле Комиссия намерена стать проводником и адвокатом бизнеса стран-членов ЕАЭС по продвижению их интересов в получении финансирования от ЕАБР, направленного на развитие кооперативных проектов в рамках Союза”, — заключил г-н Мальцев.