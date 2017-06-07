Начало нынешней недели ознаменовалось новым дипломатическим скандалом на Ближнем Востоке. Почти одновременно несколько крупнейших арабских держав — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ливия, Мальдивские острова — объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Соседи по Персидскому заливу обвинили Доху в попытках вмешательства во внутреннюю политику, в дестабилизации ситуации в регионе и финансировании поддерживаемых Ираном террористических группировок, в создании угрозы безопасности и прекратили с ним всяческое транспортное сообщение.

Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Формальным поводом для разрыва называют распространенное катарским новостным агентством выступление эмира Катара, в котором отмечалось, что Иран — серьезная региональная и исламская держава, с которой необходимо налаживать контакты, а не провоцировать конфликт. Катарский эмир призывал прислушиваться и к мнению некоторых радикальных исламских организаций (в том числе палестинской “Хамас”), поскольку они также представляют мусульманскую общину. Кроме того, в той же публикации QNA Аль Тани говорил, что между США и Катаром “сохраняются противоречия”. После этого в твиттере катарского МИД появилось сообщение о том, что официальная Доха потребовала от послов Бахрейна, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ покинуть страну.

Произошло это всего через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, на котором Тегеран был “осужден за его враждебную политику”. Официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира опубликовали хакеры, а разрыв дипотношений является нарушением суверенитета Катара и не имеет законных оснований. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.

Большинство комментаторов и аналитиков напрямую связывают происходящее с визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию 20-21 мая, в ходе которого он назвал Иран главным источником нестабильности на Ближнем Востоке, который необходимо сдержать любой ценой, а, выступая перед лидерами 55 мусульманских стран, специально приглашенных в Эр-Рияд, призвал исламские страны объединиться во имя борьбы с террористами и поддерживающими их странами. The Washington Post в преддверии визита со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что американский президент привез в Саудовскую Аравию план создания “арабского НАТО” — оборонного союза, отвечающего интересам суннитских монархий Аравийского полуострова и Вашингтона одновременно и нацеленного против Ирана и его шиитских союзников.

Стоит отметить, в отношении Катара президент США в Эр-Риаде никаких обвинений не озвучил. Более того, в Катаре находится американская военная база с примерно 10-11 тыс. военнослужащих США. Их большая часть занята обслуживанием большой военной авиабазы Аль-Удейд к юго-западу от Дохи. Здесь же возле аэродрома располагается штаб-квартира передового командования Центрального командования США, занятая планированием и проведением военных операций на Ближнем Востоке. Рядом с ним — 609-й Центр управления воздушными и космическими операциями.

Эта база США в Катаре сыграла значительную роль в развертывании войск для американского вторжения в Ирак в 2003г. А сейчас сосредоточенные в Катаре силы США участвуют в военных операциях по всему региону, в т.ч. против террористической организации “Исламское государство”. Сам Катар совершил несколько авиаударов в Сирии против ДАИШ в рамках возглавляемой США антиигиловской коалиции.

Если разрыв рядом стран Персидского залива дипотношений с Катаром связан с визитом Трампа, значит США пересматривают точку опоры в регионе и переносят ее на Саудовскую Аравию, с которой во время визита Трампа в столицу королевства Эр-Рияд были подписаны соглашения на общую сумму $380 млрд, из коих $110 млрд — сумма оборонных контрактов.

Так или иначе, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон после заявлений вышеназванных стран о разрыве дипотношений с Катаром призвал государства региона к единству. “Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия. Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым”, — цитирует Франс Пресс заявление Тиллерсона.

По большому счету, отношения вышеназванных стран и Катаром были далеко не благополучными. Соперничество между Саудовский Аравией и Катаром проявлялось в разных странах региона. В частности, в Египте, где Доха поддерживала Мехаммеда Мурси, а Эр-Риад — генерала Абдель Фаттаха ас-Сиси. Египет тогда подыграл Саудовской Аравии. В Сирии Катар поддерживает “Исламское государство”, а Саудовская Аравия — “Джебхат ан-Нусру”. Разные силы Доха и Эр-Риад поддерживают и в Ливии.

Аналогичные разногласия с Катаром и у других стран региона. Ответным ударом Дохи на разрыв отношений стало тиражирование в подконтрольных ему СМИ информации о тайной дипломатии стран, разорвавших с ним отношения. Катарский телеканал Al Jazeera выпустил репортаж о тайной дипломатии Объединенных Арабских Эмиратов, показывающий закулисную деятельность этого государства в не приглядном по отношению к соседям по Ближнему Востоку свете. В частности, из взломанной хакерами электронной почты посла ОАЭ в США стало известно, что высокопоставленный дипломат встречался и вел переговоры с ориентирующимися на Израиль аналитическими центрами, что для ваххабитских монархий считается недопустимым. Израиль, кстати, поддержал Саудовскую Аравию в ее действиях против Катара.

Кто и как будет замирять страны Персидского залива и будет ли, — большой вопрос. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что “решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром — это их дело, это двухсторонние отношения”, в которые Москва не вмешивается. При этом он подчеркнул, что Россия “заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми”. В Кремле выразили надежду, что ситуация вокруг Катара “не повлияет на общий настрой стран региона на борьбу с террором”. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, “Россия дорожит отношениями с регионом Персидского залива в целом и по отдельности с заливными странами”.

Иран в возникшей напряжённости в отношениях между арабскими странами винит США.

Председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаеддин Боруджерди заявил, что все это — результат вмешательства США в дела этих государств и “первое последствие поездки Трампа в регион”, передает агентство IRNA. Иран всегда выступал за то, чтобы региональные проблемы решались региональными государствами, отметил Боруджерди.

Иран заявил о готовности поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива. Ранее источники на рынке сообщили агентству Рейтер, что ОАЭ и Саудовская Аравия прекратили экспорт сахара в сильно зависящий от них в этом вопросе Катар. Сообщается, что жители Катара в понедельник начали спешно скупать продукты питания и питьевую воду. Как сообщил телеканал Al Jazeera, в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.