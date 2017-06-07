Президент Серж Саргсян 4 июня направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с происшедшей в Лондоне террористической атакой, которая стала причиной многочисленных невинных жертв и раненых.

“В этот тяжёлый час выражаю свою поддержку Вам, всему дружественному народу Соединённого Королевства и родным погибших, желая силы и стойкости духа, а раненым — скорейшего выздоровления. Мы строжайше осуждаем подобные подлые, бесчеловечные действия и решительно настроены совместными силами продолжать борьбу против насилия и терроризма”, — сказано в телеграмме соболезнования Президента.