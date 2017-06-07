Президент Серж Саргсян 2 июня принял Президента крупнейшего культурного учреждения Германии — Гёте-Института Клауса-Дитера Лехмана.

Президент Республики приветствовал гостя и выразил надежду, что визит господина Лехмана в Армению станет новым началом в развитии армяно-германского культурно-образовательного сотрудничества и, таким образом, также будет способствовать укреплению двусторонних межгосударственных отношений. Отметив, что в этом году Армения и Германия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, Президент Саргсян с удовлетворением констатировал, что в течение этих прошедших лет армяно-германские отношения развивались только по нарастающей, налажен политический диалог высокого уровня, сформированы также стабильные межпарламентские отношения, успешно развиваются торгово-экономические связи, сотрудничество в образовательной, культурной сферах и на децентрализованном уровне. Всё это, по убеждению Президента Республики, является хорошей основой для того, чтобы стимулировать ещё более углублённое изучение немецкого языка в Армении, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению двусторонних связей во всех взаимовыгодных отраслях.

В этом контексте собеседники обсудили создание, параллельно с уже действующим в Армении Центром изучения немецкого языка, других возможностей распространения немецкого, в том числе, вопрос основания Центра Гёте-Института. Президент Серж Саргсян выразил готовность, в случае, если такое решение будет принято, оказать реализации этой инициативы содействие со стороны государства.

Клаус-Дитер Лехман заверил, что Гёте-Институт приложит максимум усилий для развития сотрудничества с Арменией.