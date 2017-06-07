Непревзойденный виртуоз и истинный мастер романтических музыкальных импровизаций — так характеризуют одного из видных современных пианистов Аркадия Володося. Говорят, популярность Володось завоевал за фантастическую технику, которой, похоже, в мире равных нет, а его альбом с собственными транскрипциями сочинений Листа стал настоящей сенсацией. Он не часто дает концерты, и это при не иссякающем интересе к нему со стороны престижнейших международных фестивалей.

В свое время Аркадий Володось выступал с сольными концертами на известнейших концертных площадках мира, в том числе в Карнеги-Холле, а также с ведущими мировыми оркестрами: Бостонским симфоническим, Берлинским филармоническим, Филадельфийским, Королевским оркестром Concertgebouw (в серии Master Pianists) и др. Его записи на Sony Classical неоднократно отмечены наградами критиков, одна из них номинирована на премию Grammy в 2001. Но в настоящее время музыкант не балует публику: выбирает ряд европейских городов, в которых ему приятно выступать, отказывается выступать в отдаленных городах и вообще не играет за пределами Европы. Билеты на его концерты распродаются за месяцы вперед, а многие авторитетные концертные площадки находятся в ожидании возможности его выступления. Как говорит он сам, у него нет больших амбиций, он никогда не хотел быть у всех на виду и принципиально не участвовал в международных конкурсах пианистов, так как считает себя “пианистом по настроению”. В этом контексте выступление в Армении всемирно известного пианиста Аркадия Володося иначе как чудом и большой удачей не назовешь. Мега-звезда приедет в нашу страну в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы”, проводимого под патронатом Президента Армении Сержа Саргсяна. Многолетние переговоры организаторов фестиваля наконец-то увенчались успехом. По их словам, Аркадий Володось сделал исключение и решил посетить нашу страну после серьезных обсуждений и с учетом высочайшего художественного уровня фестиваля “Ереванские перспективы”. Уникальный сольный концерт А.Володося состоится 3 июля в концертном зале “Арам Хачатурян”. Пианист исполнит произведения Шопена, Брамса и Шуберта. Вместе с ним в Ереван приедет и один из известнейших специалистов по роялям Steinway & Sons, который в течение двух дней должен будет подготовить инструмент в концертном зале “Арам Хачатурян” для выступления Аркадия Володося.

Еще один прекрасный концерт для армянских ценителей музыки фестиваль подарит 15 июня. В рамках “Ереванских перспектив” выступит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского под управлением художественного руководителя дирижера, маэстро Владимира Федосеева. В ходе концерта прозвучат Пятая симфония (ми минор, соч.64) П.И.Чайковского, а также Концерт для скрипки с оркестром ре минор, “Танец девушек” из балета “Гаянэ” и “Адажио” из балета “Спартак” Арама Хачатуряна. В качестве солистки вместе с прославленным оркестром выступит молодая, одаренная скрипачка Диана Адамян. Величественный концерт ведущего российского оркестра, с участием армянской солистки, можно сказать, наилучшее культурное мероприятие в честь 25-летия отмечаемого в этом году установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

Первый симфонический коллектив Советского Союза, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского имеет почти девяностолетнюю историю. В летопись оркестра вписаны имена дирижеров Леопольда Стоковского и Германа Абендрота, Лорина Маазеля и Курта Мазура, Евгения Мравинского и Карло Цекки, солистов Святослава Рихтера, Давида Ойстраха, Антонины Неждановой, Сергея Лемешева, Ирины Архиповой, Лучано Паваротти, Николая Гяурова, Миреллы Френи, Виктора Третьякова, Пинхаса Цукермана, Юрия Башмета, Олега Майзенберга, Елизаветы Леонской, Александра Князева. Большому симфоническому оркестру им.Чайковского доверяли первое исполнение своих сочинений Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Николай Мясковский, Арам Хачатурян, Георгий Свиридов, Борис Чайковский. Большой симфонический оркестр дал жизнь многим сочинениям современных авторов — Бориса Чайковского, Мечислава Вайнберга, Маргариты Кусс, Романа Леденева. В 1993 году оркестру присвоено имя Петра Ильича Чайковского — за глубокую интерпретацию его сочинений. С 1974 года художественным руководителем и главным дирижером коллектива является Владимир Федосеев. В свое время именно Владимир Федосеев и вверенный ему оркестр открыли миру имена Евгения Кисина, Максима Венгерова, Вадима Репина. Маэстро Федосеев с 1997 года по 2006 год был главным дирижером Венского симфонического оркестра, с 1997 года — постоянным приглашенным дирижером оперного театра Цюриха, с 2000 года — первым приглашенным дирижером оркестра Токийской филармонии. Дирижер работает с оркестром Баварского радио (Мюнхен), Национальным филармоническим оркестром Французского радио (Париж), оркестром Финского радио, Берлинским симфоническим и Дрезденским филармоническим оркестрами, оркестрами Штутгарта и Эссена (Германия), Кливленда и Питтсбурга (США) и др. Особое место в творчестве дирижера занимают оперные постановки. Владимир Федосеев руководил постановками опер Чайковского — “Сказки о царе Салтане”, “Пиковой дамы” — в миланском “Ла Скала”; опер “Снегурочка”, “Алеко”, “Евгений Онегин” в парижском зале “Плейель”; он ставил “Кармен”, “Борис Годунов” и “Волшебный мандарин” в Венской опере. Ему принадлежит постановка редко исполняемой оперы Берлиоза “Бенвенуто Челлини”, оперы Рубинштейна “Демон” и многих других.

Если говорить о репертуаре Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского, то записи огромнейшего репертуара оркестра от Моцарта, Бетховена, Чайковского, Брамса, Малера до современной музыки выпущены фирмами Sony, Pony Сanyon, JVC, Philips, Relief, Warner Classics & Jazz, “Мелодия”. Обширен и круг деятельности оркестра: постоянный концертный сезон в Москве, регулярные гастроли по России, Германии, Австрии, Англии, Франции, Швейцарии, Америке, Японии и многим другим странам. На протяжении своей истории оркестр участвует в проектах, направленных на сохранение и развитие мировой музыкальной культуры, инициирует благотворительные проекты, цель которых — культурно-просветительская деятельность и поддержка талантливой молодежи.

Социальные проекты оркестра и его художественного руководителя Владимира Федосеева — это общедоступные абонементы, литературные и музыкальные конкурсы, благотворительные концерты, в том числе в различных московских больницах, детских домах Москвы и Подмосковья и т.д.