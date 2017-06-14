Премьер-министр посетил Главное управление гражданской авиации при правительстве РА, ознакомился с развитиями и предстоящими программами в авиационной сфере. Карен Карапетян сначала побывал в аэродромном центре и центре управления воздушным движением, где главе правительства представили подробности о деятельности последних.

Премьер-министру было доложено, что в 2016 году был зафиксирован беспрецедентный показатель воздушных пассажиропотоков: он достиг 2 млн 117 тысяч пассажиров. В течение первых пяти месяцев 2017 года зафиксирован продолжающийся рост и пассажиропотоков, и грузоперевозок, в частности, пассажиропоток увеличился на 31 процент, объем грузоперевозок — на 82 процента. Главное управление гражданской авиации приняло соответствующие меры в направлении начала регулярных грузоперевозок из Армении, ведутся переговоры с авиакомпаниями и инвесторами.

С целью привлечения новых авиакомпаний, увеличения частоты рейсов и маршрутной сети ведутся работы также с целью улучшения бизнес-среды. В частности, осуществляются действия, направленные на упрощение процесса выдачи разрешений, сокращение количества требуемых документов, внедрение сетевых систем продажи авиабилетов и представления заявок, что сделает процесс более контролируемым и прозрачным. Пересматриваются также межгосударственные договоры, с Европейским союзом идут переговоры вокруг Соглашения о всеобъемлющих воздушных перевозках.

Премьер-министр указал на важность осуществления работ по указанным направлениям и поручил, с учетом развития сферы, представить в Аппарат правительства конкретные предложения по развитию авиационной сферы.

Было сообщено, что в настоящее время разрабатывается также программа развития малой авиации, и с этой целью оценивается нынешнее состояние аэропортов нашей страны. Карен Карапетян отметил, что, учитывая потребность в малой авиации, необходимо выбрать целевые пункты, в направлении которых можно будет осуществлять рейсы. “Нужно по направлениям изучить коммерческие перевозки, состояние общественного транспорта, потенциал конкретных направлений, возможности тарифной политики. Убежден, что рано или поздно малая авиация станет необходимостью, и ее география будет достаточно большой. Мы должны быть к этому готовы и иметь видение развития”, — подчеркнул глава правительства.

Коснувшись вопроса оказания услуг такси в аэропорту “Звартноц”, премьер-министр отметил: “В этом направлении нужно осуществлять очень жесткий контроль, не нужно относиться ко всем одинаково, там есть и нормально работающие люди, нужно сделать это разделение”. Карен Карапетян отметил также важность увеличения в аэропорту пунктов предоставления туристам информационных услуг, которые предложат агентов, переводчиков, транспорт. “Мы должны предоставлять современные альтернативные услуги”, — сказал премьер-министр.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся внедрения транспортного маршрута из аэропорта “Звартноц” в центр Еревана и возможностей сотрудничества правительства РА, мэрии Еревана и руководства аэропорта в этом направлении. Был также обсужден проект программы расширения деятельности аэропорта на 2021-2023гг.