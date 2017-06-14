Президент Серж Саргсян принял 9 июня делегацию участников ежегодной встречи стран подгруппы Международного валютного фонда и Всемирного банка, возглавляемой Бельгией и Нидерландами.

Приветствуя гостей, Президент отметил, что подобные ежегодные встречи являются хорошей возможностью для обмена мнениями с официальными лицами и партнерами сферы о ходе взаимодействия между странами подгруппы и перспективах развития этого взаимодействия, а также о стоящих перед мировой экономикой проблемах и вызовах, возможных путях их преодоления. Серж Саргсян высоко оценил сотрудничество Армении с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Он подчеркнул важность программ, реализованных совместно с этими международными финансовыми организациями в течение 25 лет, прошедших со дня вступления Армении в эти организации. По словам Президента, благодаря этим программам, Армения смогла обеспечить в стране макроэкономическую и финансовую стабильность, проводя координированную налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, а также осуществить реформы в самых разных сферах и за счёт этого повысить экономическую эффективность Армении.

Подчеркнув, что Армения предприняла серьезнейшие реформы, нацеленные на долгосрочное развитие, Серж Саргсян выразил уверенность, что в рамках этих реформ продолжится тесное и эффективное сотрудничество ВБ и МВФ.

Участники встречи также с удовлетворением говорили о более чем 20-летнем взаимодействии с Арменией, отмечая, что готовы продолжать совместную работу, ожидая новых достижений.