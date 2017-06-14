Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан Президент Серж Саргсян вечером 9 июня вместе с Президентом принимающей стороны Нурсултаном Назарбаевым, руководителями других посетивших Астану делегаций, в конгресс-центре присутствовал на официальной церемонии открытия международной специализированной выставки “Астана Экспо-2017”, проходящий под девизом “Энергия будущего”. До этого Президент Саргсян побывал в выставочном комплексе, где собрались руководители делегаций стран-участниц для протокольной совместной фотографии, после чего он посетил Центральный павильон “Нур Алем”, на равном расстоянии от которого размещены все национальные павильоны.

На выставке, посвященной альтернативным источникам энергии и “зелёным” технологиям, страны-участницы представили лучшие мировые технологии энергосбережения, новейшие разработки в сфере использования источников альтернативной энергии. Вечером состоялся также посвящённый открытию выставки приём.

Утром 10 июня глава государства посетил армянский павильон специализированной международной выставки “Астана Экспо-2017”, который находится в павильоне “Шелковый путь”.

На предоставленной Армении территории демонстрируются не только армянские предложения по альтернативной энергетике, но и параллельно представлены культура, история, экономика, туристические и инвестиционные возможности Армении. Уполномоченный по координации организационных работ, связанных с участием Армении на выставке “Астана Экспо-2017”, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, директор национального оператора РА на выставке — Армянского фонда возобновляемой энергетики и энергосбережения Армен Мелкикян и директор по линии туризма Фонда развития Армении Ара Хзмалян представили Президенту Республики осуществленные в павильоне работы, демонстрируемые материалы и намеченные здесь в предстоящие три месяца работы. В рамках астанинской выставки до 10 сентября намечено организовать национальные дни стран-участниц.

Завершив рабочий визит в Республику Казахстан, возглавляемая Президентом Сержем Саргсяном делегация возвратилась в Ереван.