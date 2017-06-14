Более ста экспертов из государственных, промышленных, банковских и других организаций стран ЕАЭС представили в ходе прошедшего на днях Евразийского инвестиционного форума перспективные инновационные кооперационные проекты, способные вывести промышленность государств Союза на новый технологический уровень.

Само мероприятие было организовано Евразийской экономической комиссией для привлечения идей в рамках созданных ЕЭК Евразийских технологических платформ, являющихся своеобразной площадкой для взаимодействия бизнеса, науки и госорганов. Основная цель создания таких платформ — в продвижении на территории ЕАЭС передовых научных разработок.

“Организационный этап формирования Комиссией первых приоритетных Евразийских технологических платформ уже завершен. Сейчас мы переходим к реализации конкретных кооперационных проектов”, — пояснил директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев, открывая форум. По каждому проекту взаимодействуют несколько стран ЕАЭС, при этом все они, по словам г-на Кушнарева, по-своему уникальны. Так, среди двух десятков представленных на форуме презентаций был проект в рамках суперкомпьютерной технологической платформы — “Система двухфазного охлаждения с фазовым переходом”. Подобная система является инновационным решением для охлаждения высокопроизводительной вычислительной техники: суперкомпьютеров, стоек в центрах обработки данных, мульти-терминальных систем. Интенсивность охлаждения в двухфазной системе настолько велика, что отпадает необходимость установки массивных радиаторов на процессорах.

В отличие от используемых сейчас воздушных систем, двухфазная позволяет максимально плотно установить вычислительные платы, сократив более чем в два раза объем стоек при сохранении вычислительной мощности. Среди ее преимуществ — снижение электропотребления, по сравнению с воздушной системой, примерно на 40%, шума и других параметров. Реализацией проекта начал заниматься ряд организаций Беларуси, Казахстана и России.

Еще один востребованный промышленностью стран ЕАЭС инновационный проект, представленный на форуме, — производство светодиодных филаментных ламп. Он реализуется в рамках Евразийской светодиодной технологической платформы. Конструкция таких ламп позволяет изготовленную из светодиодов нить — филамент — поместить в обычную лампочку накаливания. Один филамент использует мизерную мощность — от 0,9 до 1,4 Вт, поэтому достигается высокая энергоэффективность, значительно превосходящая этот показатель у других широко распространенных сейчас осветительных устройств. При этом “филаментки” не уступают лампам накаливания по количеству светового потока. Сейчас стоит задача оснастить ламповые заводы стран Союза высокоавтоматизированными линиями по сварке филаментов, подготовить массовое производство светодиодных нитей. К этой работе готовы приступить предприятия Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Со стороны ЕЭК уже подготовлена нормативно-правовая основа для функционирования двенадцати приоритетных Евразийских технологических платформ в сферах биотехнологий, фотоники, биомедицины, светодиодов, пищевой, легкой промышленности и т.д. Комиссия сейчас рассматривает возможность создания еще нескольких евразийских технологических платформ: в электронике, технологиях машиностроения и производстве строительных материалов. Однако для продвижения перспективных проектов, как отмечают в ЕЭК, необходимо использовать меры господдержки проектов, которые уже имеются в рамках Евразийских технологических платформ, а также продолжить поиск новых механизмов и инструментов их финансовой поддержки.

Три приоритетные технологические платформы — сельское хозяйство, пищевая промышленность и биотехнологии — уже определены Комиссией в рамках системной работы по подготовке к производству инновационных продуктов в агропромышленном комплексе. Они объединяют ведущие национальные научные и производственные организации, которым предстоит работать по совместным инновационным кооперационным проектам в наиболее перспективных отраслях, таких, как отечественные системы аэропоники для импортозамещения овощной продукции, инновационные технологии хранения плодоовощной продукции, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и др.

“Тема инновационного развития агропромышленного комплекса актуальна для всех стран ЕАЭС. И в немалой степени это связано с тем, что сегодня государства-члены зависят от импорта высокотехнологичных средств производства, семян, кормов, генетического материала. По нашему мнению, эту ситуацию можно кардинально изменить уже в ближайшие пять лет”, — констатировал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

На сегодня страны Евразийского экономического союза совместно с ЕЭК определились с единой сельскохозяйственной стратегией развития, в основе которой — инновационные подходы с расчетом на дальнейшее укрепление продовольственной безопасности. В среднесрочной же перспективе намечается более полное импортозамещение, выпуск высокотехнологичной продукции и увеличение объемов экспорта.

При этом, как отметил министр ЕЭК, важным направлением сельскохозяйственной стратегии Союза является формирование эффективных механизмов научно-инновационного взаимодействия между странами. В рамках этой работы Комиссия утвердила перечень из четырнадцати приоритетных для сотрудничества тем, включая генетику, селекцию, аквакультуру, ветеринарию, технологии глубокой переработки.

“По каждой теме сформирован реестр прикладных исследований. Премьер-министры стран ЕАЭС подписали Порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в агропромышленном комплексе. Принятые решения позволят активизировать кооперацию в научной сфере, оптимизировать бюджетные расходы так, чтобы деньги работали одновременно на развитие национальных экономик и интеграции”, — рассказал г-н Сидорский.

Сейчас Комиссия в рамках сотрудничества через технологические платформы обсуждает со странами ЕАЭС вопросы организации евразийских научно-инновационных центров в области геномной селекции, развития биотехнологических подходов для ускоренного разведения племенного скота и оздоровления стад от лейкоза. Как считают в ЕЭК, работа центров позволит на инновационной основе повысить конкурентоспособность молочного и мясного скотоводства ЕАЭС с перспективой экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

“Таким образом, на наднациональном уровне созданы необходимые условия для мобилизации научного потенциала наших стран в целях производства инновационных продуктов. Это даст возможность государствам-членам и Союзу в целом выйти на более высокий уровень сельскохозяйственного развития”, — изложил суть дела министр ЕЭК.

Перспективным направлением совместной работы является также развитие цифровых технологий и создание единого цифрового пространства в промышленности и агропромышленном комплексе. В этом смысле огромную роль для инновационного развития реального сектора экономики стран ЕАЭС приобретает формирование Большого Евразийского партнерства, его сопряжение со стратегией “Один пояс — один путь”, что позволит расширить интеграционный контур, развивать новые технологии и реализовывать глобальные мегапроекты в Евразийском экономическом союзе.

По мнению г-на Сидорского, построение единого Шелкового пути должно сопровождаться развитием в странах Союза производств сложной технической продукции, а также повышением уровня технологического развития действующих предприятий, формированием замкнутых цепочек добавленной стоимости на территории ЕАЭС.

“Важно, что инициатива по Большому Евразийскому партнерству начинает воплощаться в жизнь. Уже сейчас реализуется ряд совместных проектов. В Беларуси — это проект по созданию зоны высоких технологий “Великий камень”. В Казахстане подготовлены инициативы по 50 крупнейшим проектам в промышленности в таких отраслях, как металлургия, легкая промышленность, радиоэлектроника. В России реализуется проект “Красноярская технологическая долина”. Реализация высокотехнологичных проектов и встраивание их в процессы сопряжения ЕАЭС — Шелковый путь как раз и является необходимой составляющей формирования Большого Евразийского партнерства, а по сути, — общего экономического пространства на всем евразийском континенте”, — резюмировал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.