Президент Серж Саргсян 12 июня присутствовал на состоявшейся в ходе специального заседания Совета Старейшин Еревана торжественной церемонии принесения присяги при вступлении в должность избранным мэром Еревана Тароном Маргаряном.

Президент поздравил Тарона Маргаряна, всех членов новоизбранного Совета Старейшин Еревана в связи с принятием на себя ответственности по управлению столицей Армении.

Президент Республики во время церемонии обратился с приветственным словом к участникам мероприятия.

“Ваше Святейшество,

Уважаемые члены Совета Старейшин Еревана,

Уважаемый господин Маргарян,

Поздравляю всех членов новоизбранного Совета Старейшин Еревана и избранного мэра Тарона Маргаряна с принятием на себя ответственности за управление столицей Армении. Я рад как за своих партийных товарищей, так и за другие политические силы, удостоившиеся мандата доверия населения Армении. Вы все заслужили этот мандат в тяжелой борьбе.

Уверен, что выше всех противоречий то, что может объединить всех вас — общие интересы Еревана. Надеюсь, что именно с таким настроением и будете работать в этом важном органе местного самоуправления. Помните, что Ереван — это столица армян всего мира, символ Родины для армян, рассеянных по всему миру.

Выборами в Совет Старейшин Еревана мы подвели итог избирательному периоду 2017 года. Очень важно, что мы уже сформировали власть, которая отображает волю нашего народа. Теперь необходимо успокоить предвыборные страсти, оставить их в прошлом. Пришло время от выступлений перейти к делу.

2018 год будет символичным годом. Армяне всего мира будут праздновать столетие Майских сражений и основания Первой Республики Армении. В этом же году будем праздновать также 2800-летие матери городов — Еревана, что совсем не менее важно, чем предыдущие юбилеи.

Ответственность за то, чтобы с честью встретить и организовать этот юбилей, ложится, в первую очередь, на плечи избранных властей города. Да, Ереван древний город, но в то же время, он постоянно обновляется, формируются новые каноны общежития.

Наша цель, чтобы идущий из глубины веков Ереван шагал в ногу со временем. Знаете, что развитие туризма является одним из приоритетов нашей экономики. Следовательно, город должен иметь современный европейский вид, с современными системами освещения, удобными тротуарами и переходами, общественными зонами отдыха. Необходимо устранить связки проводов и другие недостатки в эстетическом плане, которые бросаются в глаза, в первую очередь, конечно, в центре города.

Город Ереван сталкивается с рядом сложных проблем, которым необходимо найти решение. В ряду этих вопросов проблема транспорта. Развивается город, постоянно увеличивается количество в движущихся по улицам города машин. В некоторые часы дня пробки стали привычным явлением. Продолжают существовать неудобства для ереванцев и гостей.

Для решения любой проблемы нет необходимости заново изобретать велосипед. Необходимо изучить международный опыт и посмотреть, насколько он применим в наших условиях. Насколько я знаю, в таких городах, как наш, этот вопрос решается посредством развития общественного транспорта и повышения его привлекательности. Знаю, что ставлю перед вами нелегкую задачу, знаю, что с международным консультантом работаете в этом направлении, но это должно быть одним из самых основных направлений вашей работы, и этой работе нужно придать скорости.

Другой важнейшей проблемой является вывоз мусора и весь процесс управления мусором. Здесь мы уже зарегистрировали определенные успехи, в Ереване создали достойную столицы систему. Это также успешный пример частно-государственного сотрудничества.

Однако у нас нет права удовлетвориться на этом. В краткосрочном плане мы должны создать новую свалку, озеленив старую и вернув её природе. В среднесрочном плане необходимо построить фабрику переработки мусора. Необходимо сформировать новую культуру управления мусором. В этом направлении нужно организовать постоянное информирование в средствах массовой информации и обучение — в школах.

Пусть никто не думает, что это нереальные цели. 10 лет назад, то, что мы имеем сегодня, тоже могло показаться невероятным. Однако мы все вместе доказываем, что можем это сделать, можем решать стоящие перед нами проблемы.

По-новому нужно обсудить и решить вопросы обеспечения жилого фонда многоквартирных зданий. Кондоминиум — это не просто новое название оставшихся с давних пор ЖЭК-ов. Кондоминиум — это союз собственников квартир. Каждый, так же, как он является хозяином своего очага, обязан быть хозяином и подъезду, лифту, крыше, подвалу и вообще всему зданию.

Подобные положительные примеры мы имеем, и эту культуру также нужно распространять, искореняя негативные старые традиции. Здесь я должен особо подчеркнуть, что с самым серьёзным вниманием следует изучить потребности лифтового хозяйства, предотвращая возможность несчастных случаев. По-моему, назрела необходимость заменить подавляющее большинство лифтов на новые.

Дорогой Тарон,

Ереван имеет много проблем, нуждающихся в решении. Я тебе однажды говорил, что ты не имеешь права нас разочаровать. Не имеешь, потому что ты сын Андраника Маргаряна и один из руководителей Республиканской партии. Этот день для тебя очень памятный: в день рождения твоего отца, моего, светлой памяти, друга Андраника Маргаряна, в присутствии Католикоса Всех Армян ты поклялся, что будешь добросовестно служить Еревану и ереванцам. Ты просто обязан день и ночь работать, чтобы суметь увеличить уважение ереванцев и их доверие к тебе, чтобы сохранить позицию деятеля, имеющего самый большой рейтинг в Ереване, чтобы на следующих выборах заработать еще больше голосов и продолжить управлять Ереваном.

Уважаемый мэр Еревана,

Уважаемые члены Совета Старейшин,

Вновь поздравляю вас и желаю плодотворной работы во имя процветания двенадцатой армянской столицы, во имя прогресса Армении!

Спасибо”.