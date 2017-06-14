Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспшик посетили 10-13 июня Ереван и Степанакерт. В ходе встреч с руководителями Армении и Арцаха международные посредники обсудили вопросы мирного урегулирования азербайджано-арцахского конфликта, ситуации на границах двух армянских государств с Азербайджаном, включая инциденты последнего времени. И в Ереване, и в Степанакерте на встречах отмечалась важность приверженности сторон к мирному урегулированию конфликта путем переговоров, а также выполнению ранее достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Президент Арцаха Бако Саакян обратил внимание сопредседателей на деструктивную политику Азербайджана и многочисленные факты нарушения с его стороны международных норм и принципов, назвав их основным препятствием для урегулирования конфликта и серьезной угрозой сохранению мира и стабильности в регионе.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян был категоричнее, отметив, что назревает ситуация, когда сопредседатели МГ ОБСЕ должны не только делать заявления, но и предпринимать конкретные действия, дабы сдержать деструктивную и провокационную политику Азербайджана. Он обратил внимание посредников на то, что по итогам встречи на уровне глав МИД в Москве в апреле была достигнута договоренность МИД трех стран выступить с одинаковыми заявлениями. Армения и Россия поступили в соответствии с договоренностью. А МИД Азербайджана по уже сложившейся традиции не только не выполнил договоренность, но и выступил с нелепыми комментариями о том, что, якобы, на встрече глав МИД отмечалась не важность выполнения достигнутых на саммитах в прошлом году договоренностей, а обсуждались состоявшиеся ранее переговоры.

Глава МИД Армении подчеркнул, что, несмотря на то, что заявление сопредседателей от 18 мая не было первым адресным заявлением, Азербайджан не только продолжает игнорировать и презирать призывы сопредседателей, но и делает диаметрально противоположное тому, о чем говорят посредники.

Речь о заявлении, в котором посредники четко указали, что инициатором эскалации ситуации в зоне конфликта 15 мая стал именно Азербайджан, вооруженные силы которого нанесли три ракетных удара по Арцаху, повредив две единицы военной техники, на что вечером 16 мая, а также 17 мая армянские ВС ответили огнем из минометов различного калибра.

Посредники заявили, что подобные нарушения режима прекращения огня вызывают у них тревогу. Порознь и в совместных заявлениях они отмечают, что задача посредников — сделать все возможное, чтобы конфликт был урегулирован исключительно мирными, политико­дипломатическими средствами. Нынешний визит сопредседателей, согласно официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, имеет целью “уточнить ситуацию в зоне конфликта”. Российский сопредседатель Игорь Попов заявил журналистам в Степанакерте, что заявления посредников “всегда были адресными и нацелены на предотвращение напряженности на границе и на сохранение процесса мирного урегулирования проблемы”. Французский сопредседатель Стефан Висконти отметил, что вопросы безопасности и мирного урегулирования конфликта очень важны для посредников, и Франция, США и Россия делают все возможное, чтобы добиться прогресса в этих вопросах.

Как видим, сопредседатели всячески избегают конкретики. В конце июня они планируют посетить Баку и только после этого, вероятно, выступят с заявлением по итогам визита в регион, из которого, возможно, станет ясно — согласен ли Азербайджан на внедрение механизмов расследования инцидентов, после чего только можно будет говорить о продолжении переговоров по вопросам урегулирования конфликта.

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в преддверии визита посредников высказался предельно ясно — ожидания Армении от визита сопредседателей заключаются в реализации соглашений, достигнутых в Вене и в Санкт-Петербурге. “Не случайно в Вене сформировался тот подход, согласно которому пока между сторонами не будет создана атмосфера доверия, говорить о прогрессе в переговорном процессе невозможно. Составной частью этой атмосферы доверия, необходимым, но далеко не достаточным условием, является то, чтобы не стреляли и не было провокаций”, — заявил Ш.Кочарян журналистам.

Стрельба, между тем, продолжается. С 4 по 10 июня ВС Азербайджана около 250 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с Арцахом. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха, противник, наряду со стрелковым вооружением, применил минометы калибра 60 и 82 мм и АГС.

8 июня азербайджанская сторона несколько часов с применением крупнокалиберного оружия интенсивно обстреливала и приграничные села Тавушской области Армении — Баганис, Воскепар, Коти. Время от времени стрельба велась также по позициям ВС Армении. К счастью, обошлось без человеческих жертв, а материальный ущерб уточняется. Примечательно, что обстрел сел Армении был предпринят Азербайджаном на следующий день после проведенного офисом Каспшика мониторинга на армяно-азербайджанской границе, в Тавушской области РА, после которого в ходе брифинга в общине Айгепар, представляя представителям ОБСЕ ситуацию на границе и статистику случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной, армянская сторона особо обратила внимание на то, что азербайджанская сторона периодически обстреливает приграничные населенные пункты и дороги, и получила заверения, что представленные данные найдут отражение в докладах офиса. Более того, Арцах уже со своей стороны внедряет механизмы расследования инцидентов.

Незадолго до визита посредников командующий Армией обороны Арцаха Левон Мнацаканян сообщил об этом журналистам: “С нашей стороны такие механизмы уже внедрены, и в случае необходимости мы их используем. К каким это приведет результатам, скажут уже сопредседатели”. Т.е. существует договоренность об увеличении мониторинговой группы ОБСЕ на 7 человек, есть приборы, которые показывают, кто стрелял, откуда и сколько раз. Посредникам остается лишь воспользоваться этими данными и решиться, наконец, на применение санкций в отношении инициатора эскалации ситуации в зоне азербайджано-арцахского конфликта, а не перекидывать паритетно ответственность на “стороны конфликта”.

Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян считает, что визиты сопредседателей Минской группы ОБСЕ важны, так как при наличии подобных встреч мирные процессы носят последовательный характер.

В интервью “Арцахпресс” он отметил, что в ходе встречи посредников с Бако Саакяном был обсужден широкий круг вопросов, касающихся урегулирования конфликта, внутреннего развития ситуации в Арцахе, внедрения новых механизмов, которые позволят эффективнее поддерживать режим прекращения огня.

В целом же, по его словам, следует рассматривать переговорный процесс в двух плоскостях: “Первая — само урегулирование. Вторая — поддержание мира и стабильности в регионе. Для урегулирования еще предстоит пройти долгий путь, принимая во внимание то обстоятельство, что стороны имеют почти взаимоисключающие подходы. В особенности деструктивная политика Азербайджана не внушает надежды на то, что в ближайшем будущем конфликт будет урегулирован. Поэтому основной акцент делается на поддержание мира и стабильности”.

Посмотрим, что предпримут сопредседатели. Однако из высказываний международных посредников в Арцахе лично меня привлекла фраза американского сопредседателя Ричарда Хогланда. После встречи с президентом Арцаха американский дипломат сообщил журналистам, что с Бако Саакяном были обсуждены вопросы, касающиеся не только урегулирования конфликта, но и различных сфер экономики и финансового сектора, а также многие другие. На моей журналистской памяти международные посредники впервые публично обозначают свой интерес к экономической жизни Арцаха.